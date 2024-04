FC Volendam wint voor het eerst in 2024 en houdt hoop op handhaving

FC Volendam heeft RKC Waalwijk zondag met 3-2 verslagen en daarmee voor het eerst sinds 16 december vorig jaar weer eens een Eredivisiewedstrijd gewonnen. De Wijdbroeken mogen met de driepunter weer hopen op (directe) handhaving. RKC, dat na een 2-0 achterstand nog wel terugkwam op 2-2, blijft door de nederlaag in de gevarenzone.

De degradatiekraker stond min of meer in het teken van Excelsior. FC Volendam kon die ploeg, die op een play-offplaats voor lijfsbehoud staat, tot op drie punten naderen, wetende dat het volgende week op bezoek gaat bij de Kralingers. Bovendien zou de rode lantaarn dan worden overgedragen aan Vitesse. RKC kon het gat met de Rotterdammers juist vergroten naar vijf punten.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks een serie van twaalf wedstrijden zonder zege, had FC Volendam juist uit de laatste wedstrijd waarin Feyenoord op 0-0 werd gehouden, het nodige vertrouwen getankt. Na vier wedstrijden zonder nederlaag zat RKC in een goede flow. Toch was FC Volendam in de eerste helft veel beter dan de tamme Brabanders. In vergelijking met de thuisbeurt tegen Feyenoord was de basisformatie bij ‘het andere Oranje’ op één plaats gewijzigd. Vivaldo die in de rust van de wedstrijd tegen de Rotterdammers geblesseerd was afgehaakt ontbrak. In zijn plaats speelde Robert Mühren. De ervaren spits scoorde binnen iets meer dan twintig minuten twee keer en was met een kopbal tegen de lat dicht bij een zuivere hattrick. Pas op slag van rust kregen de bezoekers, waar Reuven Niemeijer na ruim een half uur Yassin Oukili al was komen aflossen, pas de eerste serieuze kans. De kopbal van Richonell Margaret werd van de doellijn gehaald.

Met een droog schot in de linkerbenedenhoek bracht Niemeijer de spanning tien minuten na de rust toch weer terug in de wedstrijd. Vier minuten later was het alweer gelijk via Michel Kramer. Jochem Kamphuis, de VAR van dienst, moest nog wel een oordeel vellen of aangever Mats Seuntjens geen hands had gemaakt. Evenals bij de tweede Volendam treffer greep de VAR uiteindelijk ook nu niet in.

De wedstrijd kwam even in een impasse. Het slotkwartier werd ingeluid met een kopbal van Volendam-verdediger Benaissa Benamar tegen de paal. Het was voor RKC uitstel van executie, want niet veel later schoot Darius Johnson alsnog de 3-2 binnen. Dit keer gaf de thuisclub de voorsprong niet meer weg, al raakte RKC-invaller David Min uit een vrije trap nog wel de lat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Zelden gezien: Tjaronn Chery gaat langs veld confrontatie aan met agressieve supporter

Een opvallend tafereel zondagmiddag na een uur voetballen tijdens de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC.