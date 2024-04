'Feyenoord grijpt mis en ziet talent vertrekken naar het Portugese Gil Vicente'

zal Feyenoord deze zomer inwisselen voor het Portugese Gil Vicente, zo meldt 1908.nl. De Fransman speelt dit seizoen al op huurbasis bij de nummer veertien van de Primeira Liga, die de buitenspeler graag langer ziet blijven.

“Gil Vicente nam in de zomer van 2023 met Feyenoord een koopoptie op in de huurovereenkomst en als het aan de Portugese club ligt, wordt deze spoedig getriggerd”, schrijft het medium. De clubleiding van de Portugezen zou dit al aan Feyenoord hebben laten weten, waardoor een definitieve overstap een kwestie van tijd lijkt.

Feyenoord zou zelf graag verder willen met de 21-jarige vleugelspeler, maar door de koopoptie is de club daarvoor afhankelijk van wat de Portugesen willen. Volgens het medium zijn er ook andere Europese clubs geïnteresseerd in de diensten van de rechtspoot. Hoeveel Feyenoord aan de transfer over zou houden, is niet bekend.

Touré maakte in de zomer van 2022 de overstap van Paris Saint-Germain naar Feyenoord. In Rotterdam kwam de Fransman in eerste instantie uit voor Feyenoord onder 21. Daar wist hij in acht duels eenmaal te scoren, waarna de buitenspeler voor een half jaar werd verhuurd aan FC Dordrecht. In de Keuken Kampioen Divisie maakte Touré zes doelpunten in vijftien duels. Sinds afgelopen zomer speelt hij op huurbasis in Portugal.

