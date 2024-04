Guidetti verklaart uitbarsting tegen Ajax: ‘Ik was boos en moest wel in Nederland reageren’

Zowel Feyenoord- als Ajax-supporters zullen de naam niet snel vergeten. De Zweedse spits maakte in 2012 in dienst van de club uit Rotterdam een hattrick in De Klassieker en frustreerde vier jaar later de Amsterdamse achterban opnieuw door namens Celta de Vigo te scoren in de Johan Cruijff ArenA. Guidetti ging ondanks een 3-1 tussenstand helemaal los. Hij vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad waarom.

Het is inmiddels twaalf jaar geleden dat Guidetti het Feyenoord-shirt droeg. Maar dat ene seizoen in De Kuip (2011/12) heeft enorm veel indruk gemaakt op de voetballer. Guidetti draagt Feyenoord na al die jaren nog steeds in zijn hart. Dat hij in dat jaar een afkeer tegen de club uit Amsterdam ontwikkelde, bewees hij tijdens de ontmoeting tussen Ajax en Celta de Vigo in de Europa League in het seizoen 2016/17. Guidetti begon op de bank, maar verscheen in minuut 78 binnen de lijnen. Eén minuut later was het al raak. Hoewel hij de maker was van de 3-1 - Ajax was in de eerste zeventig minuten veel te sterk voor de Spanjaarden - maakte hij van de gelegenheid gebruik om het thuispubliek op de kast te jagen.

Artikel gaat verder onder video

Guidetti werd getrakteerd op een striemend fluitconcert. De Zweed schreeuwde na zijn doelpunt ‘Feyenoord till I die’ in de camera’s. “Daar zat wel een verhaal achter”, vertelt hij bijna acht jaar later. “Ajax had al in Vigo de uitwedstrijd gespeeld. Er was daar een restaurant waar ik echt wekelijks kwam. Aan de muur hing een shirt van mij van het Zweedse nationale elftal met mijn handtekening erop. Supporters van Ajax hebben toen het glas kapot geslagen en mijn shirt in brand proberen te steken. Ik was boos en ik moest wel in Nederland reageren. Toen ik warmliep, werd ik enorm uitgejouwd. Maar ik antwoordde met een doelpunt en het openlijk tonen van mijn liefde voor Feyenoord in het hol van de leeuw.”

Hattrick in De Klassieker

Guidetti kon overigens niet voorkomen dat Celta de Vigo aan het kortste eind greep (Ajax won met 3-2). Het was voor de Zweed wel zijn vierde treffer tegen de Amsterdammers. Vier jaar eerder maakte hij namens Feyenoord een hattrick in De Klassieker in De Kuip. “Een heel bijzondere dag”, blikt Guidetti terug. “Ik was in de aanloop naar De Klassieker een paar dagen echt ziek. Ik had de uitwedstrijd ook al gemist, in Amsterdam was ik ook ziek en bleef ik op de bank. In De Kuip moest en zou ik erbij zijn en ik voorspelde ook nog drie doelpunten. Dan is het wel lekker als dat ook lukt.”

