Feyenoord komt vijf dagen voor De Klassieker met goed nieuws over Bijlow

Feyenoord lijkt op korte termijn weer een beroep te kunnen doen op . De doelman viel begin februari in de uitwedstrijd tegen AZ uit met een kuitblessure en staat sindsdien aan de kant. Bijlow moest de interlands van Oranje logischerwijs aan zich voorbij laten gaan en ontbrak nog in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zondag, maar verscheen twee dagen later weer op het trainingsveld.

Bijlow was indien fit de nummer één onder de lat bij Feyenoord, maar kwakkelt de laatste jaren met zijn fitheid. De doelman brak dit seizoen al een pols, waardoor hij zeven competitieduels aan zich voorbij moest laten gaan én de eerste twee groepsduels in de Champions League moest missen. Het ging vervolgens een paar maanden ‘goed’ met Bijlow, maar op 4 februari sloeg zijn blessuregevoeligheid opnieuw toe. Hij raakte in de uitwedstrijd tegen AZ geblesseerd aan zijn kuit en moest zich al na 35 minuten laten vervangen. Feyenoord meldde vervolgens dat de goalie acht weken aan de kant zou staan.

Artikel gaat verder onder video

Vijf dagen voor De Klassieker tegen Ajax is Bijlow dus terug op het trainingsveld. Goed nieuws voor Feyenoord, dat afgelopen zondag nog een flinke klap kreeg te verwerken. Quilindschy Hartman had zich in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op ongelukkige wijze geblesseerd aan zijn knie en staat daardoor maanden aan de kant. De verdediger mist het restant van dit seizoen én het Europees Kampioenschap in Duitsland. Of Bijlow wél meegaat naar het EK, zal afhangen van hoe snel hij weer wedstrijden kan spelen én of hij überhaupt onder de lat gaat staan bij Feyenoord. Timon Wellenreuther doet het als zijn vervanger immers uitstekend.

Feyenoord speelt donderdagavond tegen FC Volendam. Drie dagen later is de kraker tegen Ajax. Het uitduel met FC Volendam lijkt Bijlow sowieso nog aan zich voorbij te moeten laten gaan. Of hij De Klassieker wél redt, zal de komende dagen moeten blijken.

Great to have you back on the pitch, Justin! 💪 pic.twitter.com/WJe7uBs9CP — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Miljoenenbod lekt uit: dit bedrag wil Feyenoord betalen voor Anis Hadj Moussa'

Feyenoord heeft bij het Belgische Patro Eisden een miljoenenbod uitgebracht op Anis Hadj Moussa.