Arne Slot: 'Jij wil graag een naam horen, dus ik ga één uitstekende speler van Ajax noemen'

Arne Slot is gecharmeerd van . De trainer van Feyenoord noemt de middenvelder van Ajax een ‘uitstekende speler’, twee dagen voordat beide ploegen elkaar treffen in De Kuip. Slot vindt dat Ajax ook andere ‘uitstekende spelers’ heeft.

“Het is helder dat er onrust is binnen en vooral buiten het veld, maar medelijden met Ajax heb ik niet”, maakt de trainer vrijdag duidelijk op de persconferentie. “Alle clubs gaan in hun geschiedenis door zo'n fase, Feyenoord ook. Laat Ajax zich aan Feyenoord vasthouden, er waren ook tijden dat er gezegd werd dat Feyenoord-spelers nog niet bij Almere City in de basis zouden staan. We hoeven geen medelijden met Ajax te hebben, dat zouden ze ook niet willen. Ik vind dat Ajax nog altijd uitstekende spelers heeft.”

Artikel gaat verder onder video

Slot zegt niet op namen in te gaan. “Maar wat je gewoon heel vaak ziet, is als een elftal in zijn totaliteit beter gaat spelen, er dan ineens daarna gezegd wordt: ‘Hé, die of die zijn gewoon hele leuke spelers.’” Vervolgens noemt hij toch een naam. “Om jou een plezier te doen, want je wil heel graag een naam horen... Een speler die bij Ajax heel veel kritiek heeft gehad is Kenneth Taylor. Dat vind ik echt een uitstekende speler.”

“Dat was nog niet zo lang geleden een A-international van het Nederlands elftal”, weet Slot. “Ik denk ook niet dat ik daar alleen in sta, dat ik hem een uitstekende speler vind. Maar hij heeft wel heel veel kritiek gehad, en daar zijn bij Ajax heel veel voorbeelden van. Ik denk dat de toekomst ook gaat uitwijzen dat er bij Ajax meer goede spelers zijn dan de algemene opinie nu is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord grijpt mis: ‘Hij is onbetaalbaar geworden, volgend jaar speelt hij bij een topclub’

Süleyman Öztürk voorspelt: 'Vanaf volgend seizoen gaan we hem bij een topclub zien. Hij gaat een transfer maken, dat kan niet anders.'