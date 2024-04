Flashscore Team van de Week: Spartaan krijgt een tien

Elke week selecteert Flashscore het Team van de Week. Daarin blinkt onder andere Sparta uit met twee spelers, waarvan er één met een tien beoordeeld werd. Feyenoord levert zelfs drie spelers na de thuisoverwinning op FC Utrecht (4-2).

Jasper Cillessen (NEC Nijmegen) 8,1

NEC verbaasde vriend en vijand door zaterdagmiddag als eerste club te winnen van PSV in de Eredivisie. Jasper Cillessen liet zich van zijn beste kant zien met vijf reddingen, waaronder een gestopte strafschop van Luuk de Jong.

Yukinari Sugawara (AZ) 8,6

De vleugelspelers van AZ zijn dit seizoen niet allemaal even productief, maar gelukkig voor de Alkmaarders komt er ook veel dreiging van rechtsback Yukinari Sugawara af. De Japanner leverde een assist in de overwinning op Vitesse en was er deels voor verantwoordelijk dat AZ op defensief vlak geen moment in de problemen kwam.

David Hancko (Feyenoord) 8,2

Er zijn weinig spelers zo lastig te betrappen op een mindere wedstrijd dan Feyenoord-verdediger David Hancko. De international van Slowakije wint veel van zijn duels, vindt vaak goede oplossingen aan de bal en als hij dan ook nog belangrijke doelpunten gaat maken, kan een plek in ons team van de week uiteraard niet ontbreken.

Peer Koopmeiners (Almere City) 8,6

Peer Koopmeiners weet zich vaak te onderscheiden met zijn overzicht, positionering en traptechniek. De middenvelder van Almere zal het vast niet als een belediging zien dat er gezegd wordt dat hij als voetballer steeds meer op zijn broer begint te lijken. Tegen FC Volendam was hij weer belangrijk met een piekfijne assist.

Arno Verschueren (Sparta) 8,0

Arno Verschueren speelt al zijn wedstrijden vanaf het middenveld, maar er zijn genoeg centrumspitsen die wat zouden kunnen leren van het scorend vermogen van de Belg. Verschueren was weer trefzeker in de 4-0 overwinning op Fortuna Sittard en staat nu op vijf treffers in zijn laatste zes duels voor de Kasteelheren.

Quinten Timber (Feyenoord) 8,3

Quinten Timber heeft in zijn eerste wedstrijd na zijn Oranje-debuut een andere oproep ontvangen: die voor ons team van de week. De middenvelder leverde twee assists en had daarmee en grote bijdrage aan de 4-2 zege op FC Utrecht.

Igor Paixao (Feyenoord) 8,1

Even had het er alle schijn van dat na PSV ook Feyenoord dit weekend een misstap zou begaan, toen de ploeg na ruim een halfuur tegen een 0-2 achterstand aankeek tegen FC Utrecht. Igor Paixao dacht daar echter anders over en luidde de ommekeer in met een waanzinnige afstandspegel.

Tobias Lauritsen (Sparta) 10

Sparta-spits Tobias Lauritsen was afgelopen zaterdag de grote man in de ruime zege van Sparta op Fortuna Sittard. De Noorse centrumspits verdubbelde na rust de voorsprong voor zijn ploeg, deed er vlak voor tijd nog een schepje bovenop door opnieuw toe te slaan en zorgde in de extra tijd voor de kers op de taart door een assist te leveren op Camiel Neghli.

Chuba Akpom (Ajax) 7,9

Chuba Akpom mocht door de afwezigheid van Brian Brobbey in de punt van de aanval beginnen tegen PEC Zwolle en dat deed hij zeker niet onverdienstelijk. De Engelsman nam twee doelpunten voor zijn rekening waardoor Ajax de vijfde plaats weer terug kon veroveren van NEC.

Sylla Sow (NEC Nijmegen) 8,1

Sylla Sow kreeg in de slotfase nog twee uitgelezen kansen om zichzelf onsterfelijk te maken bij NEC, maar ondanks dat hij die om zeep hielp werd de Nijmegenaar volop toegezongen voor zijn tomeloze inzet. De spits bezorgde de verdedigers van PSV een lastige wedstrijd en tekende voor de 3-1 in een onvergetelijke wedstrijd voor de stuntploeg van het seizoen.

