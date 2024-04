Frank de Boer beleefde aanvaring bij Ajax: 'Hij bleef tien minuten op de wc in de rust, ik gooide hem eruit'

Frank de Boer kende als trainer van Ajax een moeizame relatie met Mounir El Hamdaoui. Na de aanstelling van De Boer als opvolger van Martin Jol in 2010 boterde het eigenlijk al direct niet tussen de nieuwe trainer en de aanvaller. In de podcast Football is Life vertelt De Boer over een opvallend moment in de pauze van een wedstrijd.

“In het begin, met El Hamdaoui, dat was voor mij cruciaal”, blikt De Boer terug. “Om hem voor de groep aan te pakken. Daardoor win je de groep een beetje. Die kijkt op dat moment: wat gaat de trainer doen? Hij gaat je testen als jonge coach en blijft tien minuten op de wc zitten tijdens de rust. Toen heb ik hem eruit gegooid. Het was echt een testmoment.”

De Boer wist dat hij het ‘verbruid’ had bij El Hamdaoui. “Maar negentig procent van de andere spelers heb je voor je gewonnen. Het is een hele goede speler, maar op dat moment moet je een keuze maken. De ene keer is het goed en de andere keer is het fout. Ik voelde op dat moment dat ik het goed had gedaan.”

