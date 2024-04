Frank de Boer en Siem de Jong zien overstap van Arne Slot naar Liverpool wel zitten

Frank de Boer en Siem de Jong zouden een overstap van Feyenoord-coach Arne Slot naar Liverpool wel zien zitten, zo hebben ze op dinsdagavond bij Viaplay uitgelegd. Voormalig Nederlands elftal-coach De Boer zou het in ieder geval erg mooi vinden voor de 45-jarige oefenmeester van de club uit de Havenstad.

“Dat zou fantastisch zijn. Natuurlijk voor het Nederlandse trainersgilde, maar vooral voor hem. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hij heeft laten zien dat hij een team kan smeden. Hij nam het destijds van Dick Advocaat over, en had in het begin dezelfde spelersgroep, maar die heeft hij toch naar zijn had weten te zetten. Dat is bij veel mensen opgevallen”, legt De Boer uit tijdens de voorbeschouwing van Arsenal – Chelsea.

“Ik vind Feyenoord en Liverpool ook nog wel een beetje dezelfde clubs. Feyenoord is een beetje het Liverpool van Nederland, en Liverpool het Feyenoord van Engeland. Het zou een mooie stap zijn. Het is te hopen dat Ten Hag ook blijft zitten, en dat je dan twee Nederlandse trainers tegen elkaar krijgt”, vertelt De Jong, die ook op Viaplay is aangeschoven.

