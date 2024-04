Veelgenoemde opvolger Van 't Schip reageert op Ajax-geruchten: ‘Ze mogen me altijd bellen’

Frank de Boer neemt zijn telefoon op als de directie van Ajax belt, zo laat hij weten in een interview tegenover ESPN. De oefenmeester wordt door diverse mensen genoemd als potentiële trainer van Ajax in het aankomende seizoen. De Boer, die vier keer op rij landskampioen werd met de Amsterdammers, sluit een rentree niet uit.

“Ik hoop natuurlijk dat het zo snel mogelijk de goede kant op gaat met Ajax”, begint de oefenmeester, die vervolgens de vraag krijgt of de crisisclub ‘mag bellen’. “Ze mogen altijd bellen. Ik zal luisteren wat ze te melden hebben, maar laten ze eerst maar is de chaos op bestuurlijk niveau in orde maken”, gaat De Boer verder.

De 53-jarige oud-voetballer stapte in 2010 in bij Ajax, toen het destijds ook ontzettend onrustig was rondom de club. “Maar toen was er nog wel een algemeen directeur of een technisch directeur. Die zijn er nu allemaal niet”, zegt De Boer.

