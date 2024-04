Gedrag van Ajacied geopenbaard: 'Hij is een moeilijke jongen, op een gegeven moment denkt hij dat hij alles weet'

Dick Advocaat is maandagavond in de uitzending van Veronica Offside ingegaan op het gedrag van . Duidelijk was dat de ervaren oefenmeester een bijzondere relatie had met de voetballer, die hij nog steeds erg hoog heeft zitten. De bondscoach van Curaçao heeft er maandagavond uitleg over gegeven.

"Het is een moeilijke jongen, maar ook voor zichzelf", begint Advocaat over Berghuis, waarna presentator Wilfred Genee en tafelgast Hugo Borst azen op meer informatie van de oud-trainer van Feyenoord. Advocaat besluit er een voorbeeld uit het verleden bij te halen: "Op een gegeven moment gaat hij denken dat hij alles weet, toen we uit tegen sc Heerenveen speelde ging hij verwijten maken naar andere spelers, terwijl als hij gewoon met zijn man meeliep er niks aan de hand was", legt de coach uit.

Artikel gaat verder onder video

Advocaat vervolgt: "Toen zei hij na afloop: we moeten terug naar de tekentafel. Dat is Berghuis, zo is die ook. Als hij maar een gevoel geeft, gooit hij het eruit", zegt Advocaat, die de eerlijkheid van zijn oud-aanvoerder prijst, maar wel weet dat het ook wat met hem als trainer deed: "Uiteindelijk ondermijnde hij daar wel mijn gezag mee, ja. Maar hij heeft nooit gezegd dat ik weg moet", benadrukt de huidig bondscoach van Curaçao.

