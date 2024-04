Gekke situatie bij Ajax: 'angstvallige stilte' na akkoord met verdediger over nieuw contract

Ar'jany Martha heeft een aanbieding van Ajax geaccepteerd om zijn contract te verlengen, maar sindsdien is het 'angstvallig stil' vanuit de club. De linksback is de afgelopen maanden gedaald in de pikorde van Ajax en het valt nog te bezien of de contractverlenging inderdaad wordt afgerond.

“Het is gek”, zegt journalist Mike Verweij bij de podcast Kick-Off over de contractsituatie. “Volgens mij heeft Martha een aanbieding gekregen om zijn contract met twee jaar te verlengen en heeft de zaakwaarnemer daar ‘ja’ op gezegd, maar vanuit Ajax is het op dit moment angstvallig stil. Ajax moet dat nog verder opvolgen.”

Het huidige contract van Martha loopt in de zomer af. “Ik weet niet of ik het contract zou verlengen”, plaatst Verweij zich in de schoenen van de clubleiding. “Maar als je het gesprek met die jongen aangaat, moet je je niet laten lijden door een aantal mindere wedstrijden. Je hebt een visie en je wilt zijn contract wel of niet verlengen.”

John van 't Schip was eind februari spijkerhard in zijn oordeel over de prestaties van Martha, die voor het uitduel met Bodø/Glimt niet bij de selectie van Ajax zat. "We zijn een professionele club, geen liefdadigheidsinstelling waar je zomaar wordt meegenomen", legde de oefenmeester uit. "Je moet presteren en dat deed hij duidelijk niet. Het gaat er ook om hoe een speler op het veld staat en dat was niet goed genoeg. We hadden niet het gevoel dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor reden dan ook."

Martha kwam nadien niet meer aan spelen toe bij Ajax 1 en zat de laatste vier officiële duels ook niet bij de wedstrijdselectie.

