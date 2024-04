Geweldig nieuws voor PSV-supporters: legende keert zaterdag terug in het Philips Stadion

Goed nieuws voor de PSV-supporters: Heurelho Gomes komt naar het Philips Stadion voor de wedstrijd tegen Vitesse komende zaterdag. Gomes werd onder andere in 2007 kampioen met PSV. Dit kwam door een zinderende ontknoping in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen zelf van Vitesse waardoor ze uiteindelijk kampioen werden. Gomes keert dus terug bij een memorabel affiche.

Gomes is een publiekslieveling in Eindhoven, dus de komst van de Braziliaan zal de PSV-supporters in het Philips Stadion ongetwijfeld deugd doen. In de rust komt Gomes het veld op, zo maakt Rik Elfrink bekend. Hij komt in keeperstenue in actie tijdens de pauze. Later komt er meer nieuws over Gomes en zijn evenement in de rust van PSV – Vitesse.

PSV is hard op weg naar de 25ste landstitel. De ploeg uit Noord-Brabant kan niet meer ongeslagen kampioen worden, want PSV verloor van NEC in De Goffert, maar PSV heeft nog altijd een enorme voorsprong op nummer twee Feyenoord. Het kampioenschap lijkt de Eindhovenaren niet meer te kunnen ontgaan. Er staan nog vijf wedstrijden op het programma en PSV heeft een voorsprong van negen punten op Feyenoord.

Voormalig PSV-keeper Heurelho Gomes keert zaterdag als goalie terug in het Philips Stadion, tijdens PSV-Vitesse. Hij komt tijdens de rust in keeperstenue in actie op het veld. Later meer daarover. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 10, 2024

