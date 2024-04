Smal hard op weg naar de uitgang bij FC Twente: 'Dan houdt het op'

Jan Streuer verwacht dat de overstap van FC Twente naar Feyenoord gaat maken. De adviseur van technisch directeur Arnold Bruggink van de Enschedeërs laat bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN weten dat FC Twente en de linksback er niet uitkomen over een nieuw contract.

“Als het doorgaat dat Smal naar Feyenoord gaat, dan ga ik ervan uit dat hij wil spelen”, begint Streuer bij Goedemorgen Eredivisie. Met de langdurige blessure die Quilindschy Hartman eind maart opliep, is de kans op een basisplaats bij Feyenoord aannemelijk. “Gijs is wel een jongen die moeite heeft om op de bank te zitten, dus die wil spelen. Ik weet niet wat ze hem toezeggen. Maar ik vind Gijs Smal een uitstekende speler, vooral in balbezit.”

Wanneer Fresia Cousiño Arias hem vraagt of de deal er gaat komen, reageert Streuer instemmend. “Ik ga ervan uit. Wij komen er niet uit, nou ja, dan houdt het op. Bij Twente weten we wat we kunnen betalen en als dat te veel is, moet je nee zeggen”, geeft hij aan. Wanneer Hans Kraay junior vervolgens vraagt of het zeker is dat Smal volgend jaar niet in Enschede speelt, is Streuer duidelijk: “99 procent.”

