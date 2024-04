Go Ahead Eagles komt niet voorbij Almere City: Robinet de gevierde man

Go Ahead Eagles kwam in de eigen Adelaarshorst niet verder dan een 1-1 tegen Almere City. De ploeg van Alex Pastoor bleek te stug voor de Deventernaren om op het eigen veld drie punten te pakken. Sterker nog, het was Almere wat de grootste kansen kreeg in de eerste helft. Go Ahead Eagles heeft gelukt dat play-offs-concurrent Ajax ook punten laat liggen na een 6-0 vernedering in De Kuip.

Na een heuse scrimmage voor de goal van Almere City-keeper Samuel Sahin-Radlinger was het uiteindelijk Oliver Edvardsen die de bal binnenschoot. De ploeg uit Flevoland wist echter al gauw orde op zaken te stellen, want Thomas Robinet kon in de 23e minuut de bal binnen knikken. De spelers gingen met een 1-1 stand aan de Deventerse thee.

Ondanks dat Go Ahead Eagles thuis speelde, was Almere City eigenlijk de bovenliggende club in de eerste helft. City zag eerder een ingezette kopbal op de paal uiteenspatten. De gasten uit de polder waren nadrukkelijk opzoek naar de 1-2, maar deze werd nog niet gevonden voor de rust. De tweede helft was niet heel bijzonder.

Zowel Go Ahead Eagles als Almere City kreeg enorme kansen op de overwinning op zondagmiddag in Deventer, maar uiteindelijk werd er niet gescoord in de tweede helft in Deventer. Eagles had nog een penalty kunnen krijgen, maar na wikken en wegen van de VAR werd toch besloten om de buitenkans niet te geven.