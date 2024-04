Grote verandering bij Feyenoord: ‘Dat was wel altijd in het verleden, maar…’

Feyenoord hoopt komende zondag in de eigen Kuip ten koste van NEC beslag te leggen op de KNVB Beker. De Rotterdammers verloren in augustus van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, haakten al voortijdig af in de titelstrijd en werden door AS Roma uit de Europa League geknikkerd. De KNVB Beker is dus de enige prijs die de regerend landskampioen dit seizoen kan winnen, maar dat betekent niet dat de dennenappel wordt gezien als de ‘reddingsboei’ van dit seizoen. Die tijd is voorbij, ziet clubwatcher Mikos Gouka.

Feyenoord kroonde zich in het afgelopen seizoen voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland en was er alles aan gelegen om die knappe prestatie een passend vervolg te geven. De ploeg van trainer Arne Slot kende met twee gelijke spelen in de eerste twee competitieduels echter een valse start en kreeg begin december met de nederlaag tegen PSV een enorme dreun te verwerken. De achterstand op de Eindhovenaren werd daardoor tien punten en die kwam Feyenoord niet meer te boven. Slot en zijn manschappen moesten ook in Europa een teleurstelling zien te verwerken, waardoor de beker nog het enige tastbare is wat er gewonnen kan worden.

Maar dat wil niet zeggen dat het gevoel over dit seizoen afhankelijk is van de uitkomst van de bekerfinale tegen NEC. “Dat was wel altijd in het verleden, maar het seizoen van Feyenoord valt of staat inmiddels niet meer met alleen maar een beker, zoals dat in het verleden de reddingsboei van het seizoen was”, zo zegt Feyenoord-watcher Gouka in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Er is nu wel meer natuurlijk. Ze hebben de Champions League gehaald, dat kunnen we wel stellen. Spelers zijn veel meer waard geworden, het voetbal is goed. Maar om weer een keertje wat te vieren, net zoals vorig seizoen de titel: dat is nu voorbij en in Europa zijn eruit gekegeld, dus als je écht nog een keer de supporters bij elkaar wil hebben in Rotterdam om wat te laten zien vanaf een balkon, dan moet je die beker winnen.”

De eventuele bekerwinst geeft het seizoen van Feyenoord wat ‘extra’s’, zegt Gouka, ‘maar het redt niet het seizoen in de zin van dat ze het nodig hebben om het nog een beetje kleur te geven’. De verslaggever verwacht dat Slot óók tevreden zal zijn als zijn ploeg géén prijs wint, maar zich wel verzekert van deelname aan de Champions League. Dat laatste mág en kan haast niet meer misgaan. Feyenoord heeft de tweede plaats stevig in handen. Met nog vier wedstrijden te gaan is de voorsprong op FC Twente twaalf punten. Bovendien is het verschil in doelsaldo enorm. “Maar dat heeft het seizoen natuurlijk ook een beetje opgeleverd”, stelt Gouka over het wel of niet tevreden zijn met plek twee. “Omdat de achterstand op PSV al vrij snel vrij groot was en Feyenoord niet echt meer in de buurt is gekomen. Dan kun je daar wel het hele seizoen over treuren, maar Slot heeft het zelf volgens mij al een keer omschreven: als ze de beker winnen is het een goed seizoen, maar geen fantastisch seizoen want dan ben je kampioen.”

Prolongatie van de landstitel moest Feyenoord echter al voortijdig uit het hoofd zetten. “Het is nooit een strijd geworden om de landstitel, daar zit dus wel een teleurstelling. Maar goed: een beker, een tweede plek, acht zekere Champions League-wedstrijden, veel internationals, het voetbal wordt gewaardeerd én twee keer dik gewonnen van Ajax. Dit seizoen heeft wel meer dan vele andere seizoenen van Feyenoord”, aldus Gouka.

