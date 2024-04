Henk Spaan ziet naast Taylor nóg een Ajax-speler opstaan tegen FC Twente

Ajax boekte zondagavond een knappe en belangrijke 2-1 overwinning op FC Twente. Dat heeft de ploeg van trainer John van ’t Schip niet enkel te danken aan de rake kopbal van en de benutte strafschop van , maar vooral ook aan de optredens van en in de tweede helft. Henk Spaan zag zowel Taylor als Rensch ‘opstaan’ na de rust en hun ploeg bij de hand nemen.

De prestaties van Taylor in de afgelopen wedstrijden zijn gerust opvallend te noemen. De middenvelder was in de eerste maanden van dit seizoen meermaals het mikpunt van kritiek bij de eigen supporters. Dat zij niet te spreken waren over het spel van de Oranje-international lieten zij onder meer blijken met luid gejuich en geschreeuw als hij naar de kant werd gehaald door Van ’t Schip. Dat gebeurde niet enkel in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de groepsfase van de Europa League, maar ook in de heenwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League.

Taylor liet zich echter niet gek maken en heeft zich uitstekend herpakt. De middenvelder is door Van ’t Schip omgetoverd tot wingback, maar maakte in de thuiswedstrijd tegen FC Twente vooral indruk op zijn ‘vertrouwde’ positie in een 4-3-3-systeem. Taylor kreeg veel complimenten voor zijn optreden na de pauze, maar Spaan was over diens spel in de eerste helft al erg te spreken. “Een paar uur nadat een paar toezichthouders bij Ajax stopten met het houden van toezicht, stonden in de ArenA Taylor en Rensch op, in de tweede helft geholpen door Brobbey en Bergwijn”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “De systeemwissel hielp zichtbaar en FC Twente is niet zo goed als we dachten. Ook voor rust vond ik Taylor al goed spelen, toen nog als linkerwingback.”

“Na rust voelde hij zich als voeder van Brobbey nog meer op zijn gemak”, zag Spaans. Taylor stond aan de basis van een aantal goede mogelijkheden voor Ajax en verzorgde uit een vrije trap de assist voor de gelijkmaker van Brobbey. Bij de 2-1, een door Bergwijn benutte strafschop, was een belangrijke rol weggelegd voor Rensch. De vleugelverdediger werd door zijn voormalige ploeggenoot Anass Salah-Eddine naar de grasmat gewerkt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er in eerste instantie geen overtreding in, maar na ingrijpen van de VAR wees hij alsnog naar de stip. “Rensch kwam na rust ook in zijn spel en de naargeestige spreekkoren veranderden in de gebruikelijke zangen die de spelers opzweepten”, aldus Spaan.

Rulli zorgt voor onrust

De columnist is een stuk minder te spreken over het optreden van Geronimo Rulli, vooral met de bal aan zijn voet. “Wat niet hielp, was het uittrappen van rulli; het sterke punt van Ramaj is het zwakste onderdeel in het spel van de Argentijn.” Het bracht Ajax een aantal keer serieus in de problemen, maar gelukkig voor Rulli bleven hem meer tegendoelpunten bespaard. De Argentijn had enkel in de eerste helft geen antwoord op een kopbal van Ricky van Wolfswinkel. Dankzij treffers van Brobbey en Bergwijn trok Ajax in het tweede bedrijf alsnog aan het langste eind.

