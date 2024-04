Spaan zet bij Ajax streep door gewilde naam: ‘Hij is niet de gedroomde opvolger van Van ’t Schip’

Henk Spaan ziet in Erik ten Hag niet de ‘gedroomde’ opvolger van John van ’t Schip. De Tukker verruilde Ajax na het seizoen 2021/22 voor een avontuur bij Manchester United. Menig Ajax-fan hoopt dat Ten Hag op een dag terugkeert in de Johan Cruijff ArenA, maar Spaan is dus van mening dat de club beter op zoek kan naar een andere kandidaat.

Ten Hag begon begin 2018 aan zijn monsterklus in Amsterdam. De oud-trainer van onder meer Go Ahead Eagles en FC Utrecht was in de Johan Cruijff ArenA de opvolger van Marcel Keizer, die eind 2017 wegens aanhoudende teleurstellende resultaten op straat werd gezet. Ten Hag moest Ajax weer aan het voetballen zien te krijgen, maar zijn eerste halfjaar in de hoofdstad verliep uiterst teleurstellend. De club besloot om het na dat seizoen over een totaal andere boeg te gooien. Het salarisplafond ging omhoog, spelers als Dusan Tadic en Daley Blind kwamen naar Amsterdam. Ten Hag loodste Ajax naar de landstitel én de halve finale van de Champions League.

Na drie landstitels en twee KNVB Bekers kwam er medio 2022 een einde aan de samenwerking tussen Ajax en Ten Hag. De Tukker vertrok naar Manchester United, waar hij het na een prima eerste jaar inmiddels erg moeilijk heeft. De toekomst van Ten Hag is in Engeland al tijden onderwerp van gesprek en omdat Ajax op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer, wordt diens naam ook in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam. “Ten Hag is niet de gedroomde opvolger van Van ‘t Schip”, schrijft Spaan echter in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. Voetbal International bracht onlangs al een lijst met mogelijke kandidaten voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam naar buiten en daarop ontbrak de naam van Ten Hag.

Graham Potter werd de laatste tijd eveneens genoemd als mogelijke nieuwe hoofdtrainer van de gevallen Nederlandse grootmacht, maar de Engelsman heeft naar verluidt al bedankt voor de klus in Amsterdam. “Na de laatste gesprekken in het weekend heeft hij de clubleiding laten weten op dit moment niet in te willen stappen”, schreef VI maandag. Dat lijkt Spaan niet heel erg te vinden. “Verdiende 12 miljoen pond bij Chelsea. Per jaar, hè”, zo klinkt het. Potter werd in 2022 door Chelsea weggekocht bij Brighton & Hove Albion, maar stond na nog geen zeven maanden alweer buiten de deur.

