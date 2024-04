Xavi stemt in met opvallend verzoek Barcelona-verdediger Iñigo Martínez

FC Barcelona-verdediger Iñigo Martínez vaart komende zaterdag met toestemming van zijn trainer Xavi Hernández mee tijdens de huldiging van Athletic Club in Bilbao. De Basken legden afgelopen zaterdag voor het eerst sinds het seizoen 1983/84 weer eens beslag op een hoofdprijs, toen na in de finale van de Copa del Rey na strafschoppen werd afgerekend met RCD Mallorca.

Martínez is Bask van geboorte en brak door vanuit de jeugdopleiding van Real Sociedad. Die club verruilde hij in de winter van 2018 voor de streekgenoot uit Bilbao. Na 177 wedstrijden in het rood en wit sloeg Barcelona afgelopen zomer toe en verkaste de 21-voudig Spaans international, die beschikte over een aflopend contract, transfervrij naar de regerend landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

In Barcelona is de 32-jarige Martínez er mede door blessureleed nog niet in geslaagd een vaste basisplaats af te dwingen, al kwam hij in alle competities inmiddels al wel negentien keer in actie voor de Catalanen. In de vorige speelronde ontving hij in het met 1-0 gewonnen thuisduel met UD Las Palmas zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij zaterdag geschorst is als Barça op bezoek gaat bij Cádiz.

Mede om die reden besloot Xavi in te stemmen met het verzoek van de verdediger om die dag af te mogen reizen naar Bilbao, waar zijn voormalig ploeggenoten zullen worden gehuldigd als bekerwinnaar, zo schrijft Mundo Deportivo. De selectie zal volgens de krant door honderdduizenden supporters worden toegejuicht tijdens een rondvaart over het water. Martínez vaart daar volgens de krant in een eigen boot, vergezeld door vele andere schepen, achteraan. De verdediger is ondanks zijn transfer nog altijd lid van Athletic, verklaart de krant. Hij hield na zijn overstap naar Barcelona zijn woning in het centrum van de stad ook 'gewoon' aan en zou van plan zijn weer in de stad te gaan wonen zodra zijn professionele loopbaan erop zit.