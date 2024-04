Joep Schreuder stelt opmerkelijke vraag over Ajax-speler en neemt woord sabotage in de mond

Joep Schreuder heeft zich zondagmiddag tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0) verbaasd over de actie van voorafgaand aan de vijfde treffer van de Rotterdammers. Aan trainer John van 't Schip stelde de verslaggever van de NOS na afloop van de wedstrijd dan ook de vraag of het mogelijk iets met sabotage te maken zou kunnen hebben.

Van den Boomen, die in de rust inviel, verloor in het tweede bedrijf tegen Feyenoord op uiterst knullige wijze de bal. Quinten Timber profiteerde en strafte de fout van de middenvelder van Ajax direct af door de 5-0 op het scorebord te zetten. Schreuder kwam na afloop van de wedstrijd in gesprek met een teleurgestelde Ajax-trainer Van 't Schip nog even terug op dat moment: "Van den Boomen, die zo makkelijk de bal verspeeld op het middenveld...", begint Schreuder. "Je kan wel zeggen persoonlijke fouten, maar is er meer aan de hand? Is het sabotage?"

Artikel gaat verder onder video

Over hoe Van 't Schip moest reageren op de vraag van de verslaggever van de NOS, hoefde de coach van Ajax niet lang na te denken: "Nee, natuurlijk niet", reageert de trainer van de Amsterdammers duidelijk op de vraag of de actie van Van den Boomen met sabotage te maken zou hebben. "Vanaf minuut één zitten we niet in de wedstrijd. Je wordt onder druk gezet, dan gaan ze proberen vanuit een dribbel iets te doen. Er worden persoonlijke fouten gemaakt, maar het was een totaal falen van het team."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant





🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.