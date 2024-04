Derksen en Van der Gijp vernietigen voetbaljournalist: 'Een parodie op een verslaggever, die is echt heel slecht!'

De mannen van Vandaag Inside zijn geen fan van Joep Schreuder. De verslaggever van NOS stelde vrijdagmiddag, op de persconferentie voorafgaand aan de TOTO KNVB Bekerfinale tussen Feyenoord en NEC, een opmerkelijke vraag aan . Onder meer Johan Derksen en René van der Gijp reageren hier met kritiek op.

Schreuder vroeg zich af of Hancko ‘ooit iets gewonnen had’ in zijn voetballoopbaan. Zoals vrijwel iedereen weet, werd Feyenoord vorig seizoen nog kampioen van de Eredivisie, toen Hancko een vaste waarde was in de achterhoede van de Rotterdammers. NOS-verslaggever Schreuder kon dit moment niet meer voor de geest halen.

Artikel gaat verder onder video

Vandaag Inside is hard voor de journalist. “Die Joep wordt een beetje een parodie op een verslaggever”, begint Derksen. “Het is een aardige man, maar hij neemt zich een houding aan als een soort pseudo Mart Smeets. Hij vindt ook nog dat hij heel goed is, dat vind ik stuitend”, gaat de televisiepersoonlijkheid van Vandaag Inside verder.

Van der Gijp vult aan: “Die is echt heel slecht.” Derksen kent Schreuder nog uit zijn tijd bij NAC TV. “Daar zat hij dan. Dat vond ik al schooltelevisie. Dat niveau heeft hij aangehouden”, zegt hij. Hélène Hendriks vindt de manier hoe Hancko reageert knap. “Hij reageert wel heel respectvol. Dat is wel lief”, zegt de tafelgast van Vandaag Inside.

