Derksen hard voor Ajax: ‘Ze hebben er een enorme zooi van gemaakt en niets gedaan’

De heren van Vandaag Inside blijven verbaasd over de gang van zaken bij Ajax onder Sven Mislintat. De voormalig technisch directeur gaf meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers uit, maar luisterde hierbij niet naar de adviezen van de technische staf van toenmalig trainer Maurice Steijn.

“Ik blijf erbij dat de schuld ligt bij de mensen die hem hebben aangesteld”, begint tafelgast Hélène Hendriks over het aanstellen van Mislintat bij Ajax. “Honderd procent, die zijn verantwoordelijk”, gaat Johan Derksen daarin mee. “Ze hebben mensen aangesteld. Die mensen hebben er vervolgens een teringzooi van gemaakt en ze hebben niets gedaan.” Wilfried Genee probeert het te relativeren door aan te geven dat de clubleiding iemand aan had genomen waarvan ze dachten dat die het kon, maar daar wil Derksen niet in mee. “Ze kunnen er niet over oordelen, want ze hadden de know-how niet”, is hij hard.

“We mogen deze man toch ook wel enigszins aanspreken hierop?”, vraagt Genee zich hardop af. Daar zijn Hendriks en Derksen het mee eens, maar ze vinden de clubleiding in Amsterdam toch hoofdverantwoordelijk. “Maar je hebt toch altijd een meer-paar-ogenbeleid bij een club”, geeft Hendriks aan. Blijkbaar zijn die mensen ook met de transfers ingestemd, dus die kun je ook verantwoordelijk houden.”

René van der Gijp haalt vervolgens de situatie van Overmars aan, die werd ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Dat kun je niet meer doen bij Overmars, als die er al zes jaar zit”, geeft de oud-voetballer aan. “Maar als je een nieuw iemand aanstelt, kijk je gewoon over zijn schouder mee wat hij doet, klaar. Dan ben je er dagelijks mee in contact van: ‘Joh, wat ben je aan het doen? Hoe gaan we verder? Waar ben je mee bezig?’ Dat is toch de normaalste zaak van de wereld?”

Met alle transfers negeerde Mislintat de wensen van de technische staf. “Hij bepaalde wie er kwam en wat de trainer ervan vond, vond hij verder niet relevant”, spreekt Derksen zijn verbazing uit. Hendriks snapt vooral niet dat Steijn hiermee akkoord is gegaan. “Als trainer zeg je toch: ‘Wacht eens even, ik moet die selectie gaan vormen en mee gaan werken, dan wil ik toch een beetje instemming’”, geeft de presentatrice aan. “Ook daar moet van hogerhand tegen die man worden gezegd dat transfers worden afgestemd tussen hem en de trainer, want hij moet er elke dag mee werken”, voegt Van der Gijp eraan toe. Derksen vraagt zich nog altijd af hoe de situatie bij Ajax zo ver heeft kunnen komen. “Bij welk bedrijf kan een werknemer 115 miljoen laten verdampen waar de Raad van Commissarissen bij toe zit te kijken? Dat kan helemaal niet”, sluit hij af.

