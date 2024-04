Johan Derksen: ‘Hij gedroeg zich belachelijk, heel onprofessioneel om als een gek te juichen’

Johan Derksen heeft weinig sympathie voor na de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd van NEC tegen PSV, afgelopen zaterdag. De doelman van NEC keerde een strafschop van Luuk de Jong en pakte meteen na afloop van de wedstrijd presentator Milan van Dongen van ESPN hard aan voor de camera.

Cillessen vertolkte tegen PSV een heldenrol door in de slotfase een strafschop van De Jong te keren. Na afloop had de doelman het gemunt op Van Dongen, nadat de presentator van ESPN vorige maand zou hebben gelachen om Cillessen. De keeper van NEC keerde toen tegen RKC Waalwijk weliswaar een penalty van Dario van den Buijs, maar omdat Cillessen te vroeg van de lijn kwam mocht de strafschop overgenomen worden.

“De laatste telde niet. Daar heb je toen nog om gelachen. Dus nu kan ik lachen”, sneerde Cillessen meteen na NEC - PSV naar Van Dongen. “Ja, daar heeft men om gelachen”, reageerde Van Dongen. “Ja, jij ook! Ik heb je podcast gezien, dus… Maar dat maakt niet uit.”

Derksen noemt de ontlading van Cillessen nadat hij de strafschop van De Jong keerde en het interview met Van Dongen dat volgde ‘belachelijk’ en ‘heel onprofessioneel’. “Hij stond na afloop nog te gillen”, zegt de analist maandagavond in het televisieprogramma Vandaag Inside over de euforie bij de doelman. “Het is natuurlijk heel belachelijk hoe hij zich gedroeg.”

“De ontlading was over de top. Je bent blij en het is hartstikke leuk om een strafschop te keren, maar als je het zo viert, dan zit het je ook wel heel hoog”, vult collega-analist René van der Gijp aan. Derksen: “Het is heel onprofessioneel om als een gek, als een kind te gaan juichen. Wat René zegt klopt: het zat hem zo verschrikkelijk dwars, want hij had inderdaad nog nooit een strafschop gepakt in de Eredivisie.”

