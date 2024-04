Derksen merkt ontwikkelingen bij Ajax: 'Hij is een beetje aan het terugkrabbelen, te hoog van de toren geblazen'

Johan Derksen heeft sterk het vermoeden dat Michael van Praag van Alex Kroes af wil. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax maakte vorige week in harde bewoordingen duidelijk dat er voor Kroes geen weg meer terug is na zijn schorsing wegens vermeende handel met voorkennis. Woensdag werd bekend dat Van Praag tijdens een officieuze ledenbijeenkomst een toelichting wil geven op het besluit om de algemeen directeur per direct op non-actief te stellen.

Ajax hoopte met de aanstelling van Kroes als algemeen directeur de rust binnen de club terug te kunnen brengen en de blik op de toekomst te kunnen werpen. De geboren Utrechter begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn functie in de Johan Cruijff ArenA en boog zich meteen over belangrijke dossiers als het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar nog geen drie weken na zijn start stond hij alweer buiten. Kroes wordt beschuldigd van handel met voorwetenschap doordat hij een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen inkocht.

De Amsterdammers zagen zich genoodzaakt om Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen en willen het liefst de samenwerking permanent beëindigen. Daar willen 131 Ajax-leden echter een stokje voor steken. Zij ondertekenden een brief gericht aan de bestuursraad en schrijven daarin onder meer dat Van Praag zich publiekelijk moet verontschuldigen. Die brief brengt nogal wat teweeg. Van Praag wil tijdens een officieuze ledenbijeenkomst toelichting geven op zijn besluit om Kroes op non-actief te stellen en dat kwam woensdagavond ter sprake in Vandaag Inside.

“Michael is een beetje aan het terugkrabbelen. Die heeft iets te hoog van de toren geblazen en te agressief”, reageerde Derksen. “Die directeur, die Alex, heeft heel veel medestanders. Die jongen loopt al veertig jaar bij Ajax rond en 131 Ajax-leden hebben zich bij de bestuursraad gemeld en willen dit niet. Zij blijven erbij dat Kroes de doodstraf krijgt voor door rood rijden. Dat Van Praag hem van een misdrijf beticht en zelf doet hij het, maar dan zegt hij: ja, een administratieve fout. Ik proef dus iets dat Van Praag van hem af wil.”

Van Praag zelf de fout in

De NOS bracht vorige week vrijdag naar buiten dat Van Praag zelf óók in de fout is gegaan met zijn Ajax-aandelen. De erevoorzitter zou hebben verzuimd om zijn eigen aandelen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te laten registreren. Ruim vier maanden na de officiële indiensttreding van Van Praag beschikt de toezichthouder nog altijd niet over informatie die wettelijk binnen twee weken gemeld moet worden. “Je moet als bestuurder en als commissaris weten dat jij te allen tijde die melding moet doen. En als hij dat niet weet, dan is hij misschien ook niet zo geschikt voor deze functie”, zo stelde Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

