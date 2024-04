Johan Derksen uit met harde taal zijn ongenoegen, maar spreekt niet de waarheid in Vandaag Inside

Johan Derksen begrijpt niets van het ontslag van Fred Grim als trainer van FC Emmen, want volgens De Snor beschikte oud-keeper over een slechte selectie in Drenthe. De verantwoordelijke voor het samenstellen van de selectie had beter op non-actief gezet kunnen worden, zo vindt de analist van Vandaag Inside. Derksen vergat hierbij dat Grim, naast zijn functie als trainer, sinds de zomer zelf volledig verantwoordelijk was voor het aan- en verkoopbeleid van de club.

"De trainer van FC Emmen is ontslagen", zei Derksen dinsdagavond vlak voor het einde van de uitzending van Vandaag Inside. "Dan denk ik: zouden ze niet de man moeten ontslaan die deze waardeloze selectie heeft samengesteld? Daar kan Fred (Grim, red.) toch niets aan doen", zegt Derksen, niet wetende dat Grim aan De Oude Meerdijk zelf verantwoordelijk was voor het spelersbeleid. Hij volgde op 25 juli Mike Willems op als technisch manager, waardoor hij in een dubbelrol te werk ging bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens heeft Grim zelf spelers kunnen halen naar Drenthe, die in zijn ogen goed konden aansluiten bij zijn beoogde speelwijze. Onder meer Jorrit Smeets, Desley Ubbink, Vicente Besuijen, Bradley van Hoeven en rechtsback Robin Schouten werden door Grim naar FC Emmen gehaald. De trainer had - in tegenstelling tot wat Derksen dinsdag meldde in de uitzending van Vandaag Inside - zelf invloed op een groot deel van de selectie, waarmee hij op de dag van zijn ontslag op een twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie mee stond.

