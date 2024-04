FC Emmen zet hoofdtrainer Fred Grim na pijnlijke nederlaag op straat

Fred Grim is vijf speelronden voor het einde van het seizoen ontslagen door FC Emmen. De 58-jarige oud-doelman werd afgelopen zomer aangesteld bij de club die vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Door de 3-2 nederlaag bij Jong AZ van afgelopen maandag zijn de play-offs om promotie naar het hoogste niveau momenteel ver weg voor de Drentse club.

Het nieuws dat de club per direct afscheid neemt van Grim werd dinsdagmiddag als eerste gebracht door RTV Drenthe-journalist Niels Dijkhuizen, die op X schrijft dat de spelersgroep van de Drentse club inmiddels op de hoogte zou zijn gebracht middels een bericht in de groepsapp. Korte tijd later bevestigt de club zelf op de clubsite dat zowel Grim als zijn assistent, Erwin van Breugel, op non-actief is gesteld. De andere assistent van Grim, Marc Hegeman, zal voorlopig de honneurs waarnemen, schrijft FC Emmen.

"Er was onvoldoende draagvlak en vertrouwen binnen de club in het behalen van de doelstelling, namelijk plaatsing voor de play-offs", motiveert algemeen directeur Rinse Bleeker van FC Emmen de beslissing om Grim en Van Breugel opzij te schuiven. "De komende wedstrijden zijn ontzettend belangrijk om die doelstelling te behalen en dat willen we met deze ingreep gaan bereiken. Vrijdag willen we in een sfeervol stadion vol overgave voor de play-offs gaan."

Grim werd afgelopen zomer aangesteld in Emmen, waar hij de na zeven jaar naar FC Groningen vertrokken Dick Lukkien opvolgde. Na de nederlaag in Alkmaar van afgelopen maandag staat de club teleurstellend twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor deelname aan de play-offs om promotie momenteel hoogst onzeker is.

Kort na zijn aantreden in Emmen kreeg Grim een dubbele pet op, toen de club technisch directeur Mike Willems ontsloeg en de hoofdtrainer een dubbelfunctie ging bekleden. Vorige week kondigde de club aan dat trainer zijn dubbelrol zou gaan verliezen, aangezien Nico Haak per 1 mei als technisch manager aan de slag gaat. Haak zal ook worden betrokken bij de beslissing of Hegeman het seizoen af mag maken of dat er een nieuwe hoofdtrainer zal worden aangetrokken, legt Bleeker uit.

Als keeper stond Grim verdeeld over twee periodes, onderbroken door een jarenlang dienstverband bij Cambuur, elf seizoenen onder contract bij Ajax, waar hij lange tijd reserve was achter Edwin van der Sar maar na diens vertrek ook twee jaar eerste doelman. Bij diezelfde club startte hij twee jaar na zijn afscheid in 2002 zijn trainerscarrière. In 2012 debuteerde de gewezen keeper als hoofdtrainer in het betaald voetbal bij Almere City. Daarna trad hij in dienst van de KNVB, waar hij Jong Oranje onder zijn hoede had en als assistent-bondscoach fungeerde onder Dick Advocaat en Danny Blind. Na het vertrek van laatstgenoemde was Grim zelfs drie wedstrijden interim-bondscoach. Daarna had hij als hoofdtrainer RKC Waalwijk en Willem II onder zijn hoede, alvorens afgelopen zomer in Emmen te tekenen.