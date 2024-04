Johan Derksen vernietigend: 'Dit is het leukste wat ik heb gelezen, hij heeft er echt geen kut verstand van!'

Johan Derksen vindt dat er na het onderzoek wat maandagmiddag over Sven Mislintat gepubliceerd is maar een conclusie getrokken kan worden: de Duitse technische directeur heeft er geen enkel verstand van. De Snor vindt dat de mensen die Mislintat hebben aangesteld, aangepakt moeten worden in de Johan Cruijff ArenA.

"Het leukste wat ik vandaag heb gelezen is dat die Mislintat geen verkeerde dingen gedaan heeft", begint Derksen in het programma Vandaag Inside als De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0) ter sprake komt in het populaire programma. "Dan kunnen we alleen maar constateren dat hij er geen kut verstand van heeft! Hij heeft gewoon de verkeerde spelers gekocht", zegt Derksen, die vindt dat de Raad van Commissarissen van Ajax inmiddels een hele pijnlijke conclusie moet gaan trekken.

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat die hele RvC een geweldige schop onder hun hol gegeven moet worden", gaat de oud-linksback van Haarlem verder. "Ze hebben Maurits Hendriks gehaald, Mislintat gehaald en vervolgens alle verkeerde beslissingen genomen en de fout gemaakt om Peter Bosz, de enige met kwaliteiten, niet te nemen", somt Derksen op. De Snor lijkt niet te opperen dat alle huidige RvC-leden van Ajax aangepakt moeten worden, maar de commissarissen die bij bovenstaand genoemde beslissingen betrokken zijn geweest.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen ‘boos’ op Genee na harde aanvaring in Vandaag Inside: ‘Meteen naar huis gegaan’

Wilfred Genee en Johan Derksen kregen het live tijdens de uitzending van Vandaag Inside aan de stok over Jodenhaat.