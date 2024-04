Van 't Schip kijkt op zijn lijstje en geeft duidelijkheid over Ajax-speler die al halfjaar niet in actie komt

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft vrijdagmiddag eindelijk duidelijkheid gegeven over de absentie van . De doelman, die onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn nog eerste keuze was onder de lat, is sinds het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van Van ’t Schip naar de achtergrond verdwenen. Gorter ontbreekt wegens een blessure al weken in de wedstrijdselectie. Een zere vinger houdt hem aan de kant.

Hoewel Gorter dus al even niet in actie komt, zal ook hij dit seizoen niet snel vergeten. De doelman mocht in de zomer nog op zoek naar een nieuwe werkgever, zeker nadat Ajax onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat een paar miljoen euro neertelde voor de komst van Diant Ramaj. De Duitse aankoop leek de tweede doelman achter Gerónimo Rulli te gaan worden, maar Steijn besloot anders. Rulli raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo zwaar geblesseerd aan zijn schouder. Iedereen dacht dat Ramaj hem zou vervangen, maar Steijn riep Gorter bij zich. De oud-doelman van Go Ahead Eagles bleef tot en met het bezoek aan FC Utrecht op 22 oktober de voorkeur genieten.

Gorter liep in die wedstrijd een spierblessure op. Hij behoorde in de tweede seizoenshelft voor de duels met Go Ahead Eagles (uit), RKC Waalwijk, Heracles Almelo, PSV, NEC, AZ en FC Utrecht weliswaar nog tot de selectie, maar ontbrak in de laatste vijf competitiewedstrijden op de bank. Waarom? Dat is vrijdagmiddag, twee dagen voor de ontmoeting tussen Ajax en FC Twente, eindelijk duidelijk geworden, “Hij heeft al een periode last van één van zijn vingers, van zijn hand. Dat is vrij lastig als je moet keepen, dus hij is er een tijdje uit”, vertelde Van ’t Schip. “Het gaat wel wat beter, maar het is een blessure waarmee hij rust moet houden. Hij traint in heel veel dingen wel mee, maar hij kan niet keepen.”

Gorter speelde sinds zijn transfer van Go Ahead Eagles naar Ajax in de zomer van 2021 vijftien officiële wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht. Hij kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor het Schotse Aberdeen. Wat Ajax’ plannen zijn met Gorter, zal de komende tijd moeten blijken. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2026. Gorter tekende op 31 januari 2023, vlak voor zijn tijdelijke overgang naar Aberdeen, voor het laatst bij.

