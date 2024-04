John van 't Schip moet ingrijpen en krijgt serieus advies van Ajax-supporters: 'Je hebt geen klote aan hem!'

Willie Overtoom denkt dat een speler als bij Ajax beter gaat renderen als niet in de basis zou starten, zo schrijft de oud-voetballer op sociale media. Overtoom is onder de indruk van de Belgische aanvaller van Ajax, maar denkt dat er zonder Hlynsson nog meer uit te halen valt. Op sociale media vinden ook supporters van Ajax dat Hlynsson rijp is voor een plek op de bank.

Op sociale media laat Overtoom zich uit over verschillende spelers van Ajax die donderdagavond aan de aftrap verschenen tegen Go Ahead Eagles. Godts is een van die spelers. De Belgische linksbuiten maakte een goede indruk op Overtoom: "Een speler naar mijn hart, verfrissend om te zien. Daarom moet je altijd een combinatie van jeugd en ervaring hebben", geeft de oud-voetballer aan, die wel denkt dat Van 't Schip er goed aan doet om Hlynsson op de bank te zetten.

"Wel ben ik van mening dat je er meer uit kan halen zonder Hlynsson. Die (Hlynsson, red.) zit even in een hele goede dip al weken lang", geeft de oud-voetballer aan, die gezien zijn uitlatingen op X vermoedelijk zonder de IJslander zou starten in De Klassieker tegen Feyenoord. Er zijn meer Ajax-supporters die vinden dat Van 't Schip beter zonder Hlynsson aan de wedstrijd kan beginnen.

"Ik vind dat we met hem (Hlynsson, red.) 10 tegen 11 spelen, heb je werkelijk geen kloten aan", schrijft een supporter van Ajax op X. "Hlynsson speelt ook echt matig de laatste wedstrijden. Eerste aanname vaak slecht, pass keuzes niet altijd scherp", merkt een andere supporter van de Amsterdammers op.

