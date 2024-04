Fortuna doet NEC pijn: Sierhuis helpt oude club Ajax in strijd om vijfde plaats

Fortuna Sittard en N.E.C. hebben met 1-1 gelijkgespeeld. De Limburgers herstelden zich hiermee ietwat van de 4-0 nederlaag bij Sparta afgelopen weekend, maar lieten wederom twee dure punten liggen in jacht op de play-off voor Europees voetbal. N.E.C. kon de winst op PSV geen optimaal vervolg geven en mocht nog het meest gelukkig zijn met de remise.

Bij Fortuna was er één wijziging bij Fortuna ten opzichte van de met 4-0 verloren uitwedstrijd bij Sparta. Justin Lonwijk ontbrak en in zijn plaats speelde Alen Halilovic.

Bij N.E.C. waren wat meer wijzigingen in vergelijking met de even fraaie als spectaculaire 3-1 winst op PSV. Rechtervleugelverdediger Brayann Pereira verving de geblesseerde Bart van Rooij. De van een blessure herstelde Tjaronn Chery keerde na twee wedstrijden absentie terug in de basis. Koki Ogawa ontbrak tegen PSV vanwege ziekte, maar startte nu weer in de basis. Zij waren de vervangers van Lasse Schöne (blessure) en bankzitter Sylla Sow.

Na een openingsfase waarin het spel op en neer golfde nam Fortuna Sittard naarmate de eerste helft vorderde de regie stevig in handen. Het gevaar kwam aanvankelijk van enkele verre inworpen van Pinto. Na een half uur spelen kreeg Fortuna wel een flink aantal kansen. Inigo Cordoba stuitte twee keer op Jasper Cillessen, waarna Deroy Duarte de bal uit de aansluitende corner hard via de lat over schoot. Ook Kai Sierhuis slaagde van er van dichtbij niet in om de N.E.C.-doelman te verschalken. Alen Halilovic mikte van dichtbij nog maar eens naast. Nadat Cillessen nog een schot van Cordoba onder de lat vandaag tikte mocht N.E.C. bepaald niet mopperen dat het bij de rust nog 0-0 stond.

Met Chery en Pereira nam N.E.C.-trainer Rogier Meijer geen risico al zal de oefenmeester ook niet tevreden zijn geweest met de eerste omgang van ploeg. Het tweetal keerde in de tweede helft niet terug en werden vervangen door Sontje Hansen, ook hij zat na een blessure weer bij de wedstrijdselectie, en Yvandro Borges Sanches. Of het aan de wissels, gepaard met de nodige omzettingen lag of vermoedelijke donderspeech van Meijer laten we in het midden. N.E.C. kwam echter goed uit de kleedkamer en op het uur ook op voorsprong via Roberto González, die op aangeven van Mees Hoedemakers fraai afrondde na een dito aanname.

Ook een dubbele wissel van Fortuna-trainer Danny Buijs (Kristoffer Peterson en Alessio Da Cruz voor Ragnar Oratmangoen en Alen Halilovic) sorteerde snel effect. Eerst krulde Peterson de bal nog naast, maar in de volgende aanval greep Bram Nuytinck niet adequaat in. Op aangeven van Da Crus schoof Sierhuis, na Cillessen te hebben omspeeld de bal in het lege doel; 1-1.