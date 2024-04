Kamohelo Mokotjo terug in de Eredivisie? Middenvelder wil dolgraag en doet open sollicitatie

Zien we volgend seizoen terugkeren in de Eredivisie? Als het aan de middenvelder zelf ligt in ieder geval wel. De inmiddels 33-jarige Zuid-Afrikaan wordt in gesprek met De Stentor in verband gebracht met een terugkeer naar PEC Zwolle, de club waar hij tien jaar geleden succesvol was.

Mokotjo laat weten dat hij liever vandaag dan morgen terugkeert bij zijn oude liefde. De verdedigend ingestelde middenvelder won in 2013/14 op sensationele de KNVB Beker ten koste van Ajax, dat met 5-1 naar de slachtbank werd geleid door PEC. Aan het begin van jaargang 2014/15 was PEC opnieuw te sterk voor Ajax met Mokotjo in de gelederen. Destijds wonnen de Blauwvingers met 0-1 in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

Artikel gaat verder onder video

De Zuid-Afrikaan denkt dat hij nog altijd een toevoeging is voor de nummer dertien van de Eredivisie. “Ik ben weliswaar 33 jaar, maar ik voel met 28. Ik ben in goede conditie en heel fit”, begint de middenvelder van Sekhukhune. “Daarnaast is het een voordeel dat PEC niet meer op kunstgras speelt, maar op natuurgras. Dat helpt ook op mijn leeftijd”, gaat de routinier verder.

“Als PEC mij een contract aanbiedt, keer ik direct terug. Ik ben een nostalgisch persoon, weet je”, vertelt Mokotjo, die zelfs een aantal weken op proef wil komen om zichzelf te bewijzen aan PEC. Mokotjo speelde in Nederland voor Excelsior, Feyenoord, PEC Zwolle en FC Twente. Hij verliet de Eredivisie voor een avontuur bij Brentford, dat destijds nog in de Championship acteerde. Na twee jaar in Amerika bij Cincinnati belandde Mokotjo bij zijn huidige club, Sekhukhune.

