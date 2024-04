Kwakman: ‘Klote, we willen hem hartstikke graag in het Nederlands elftal zien’

Kees Kwakman hoopt dat op tijd hersteld is om met het Nederlands elftal deel te nemen aan het EK van aankomende zomer in Duitsland. De spits van Ajax viel woensdagavond tegen Excelsior (2-2) opnieuw uit met hamstringklachten.

Brobbey begon vanavond tegen Excelsior bij Ajax in de basis, maar moest de strijd op slag van rust staken. Trainer John van ’t Schip bevestigde na afloop dat de spits opnieuw met hamstringklachten kampte. Brobbey liep op 17 maart ook al een hamstringblessure op, toen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daardoor miste hij vervolgens de interlandperiode met het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Kwakman hoopt niet dat de hamstringklachten Brobbey parten zullen spelen met het oog op het EK. “Het is echt zó klote voor die jongen en voor het Nederlands elftal, want een fitte Brobbey willen we hartstikke graag in het Nederlands elftal aan het werk zien”, verzucht de analist en oud-voetballer na afloop bij ESPN. “Zeker met nog betere spelers om zich heen, denk ik dat hij nóg beter kan worden. Je hebt gewoon geen lekkere dag als je tegenover een fitte Brobbey staat, ook niet de spelers straks op het EK. Het is gewoon klote voor iedereen dat hij weer geblesseerd raakt, en zeker omdat het weer hetzelfde is. Dat is gekmakend voor een speler.”

Presentator Cristian Willaert stipt aan dat Brobbey ‘onderliggend last heeft van een kniepees die af en toe gevoelig is en misschien ook invloed heeft’ op de terugkerende hamstringklachten van de spits. “Dat kan ermee te maken hebben”, reageert Kwakman, waarna de analist vervolgt: “Ik had als voetballer vaak last van mijn kuitspieren en hamstrings. Dat kwam dan vaak vanuit mijn rug en nek, die dan stijf waren. Als die problemen opgelost waren, dan waren mijn spierproblemen ook opgelost. Maar dat is voor iedereen weer anders. Die kniepees kan ook weer invloed hebben op zijn hamstring. Dat moeten ze gaan uitzoeken, want de oorzaak moet weggehaald worden. Als je continu op dezelfde plek pijn hebt, dan is er een onderliggend probleem. Ik hoop dat ze dat probleem snel vinden”, aldus Kwakman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.