Ajacieden die verwachten dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al snel een oordeel klaar heeft over de zaak rondom Alex Kroes, komen er bedrogen uit. Het kan volgens Algemeen Dagblad een half jaar duren voordat er een besluit is genomen rondom de algemeen directeur die deze week op non-actief werd gesteld.

Kroes is geschorst wegens handel met voorkennis. Een week voordat op 2 augustus 2023 bekend werd dat Kroes aan de slag zou gaan in Amsterdam, kocht hij 17.000 Ajax-aandelen, bleek uit een verklaring van de Amsterdammers. Het AD geeft in een uitgebreid artikel antwoord op zes vragen rondom Kroes en Ajax.

Hoewel de bestuursraad Kroes lijkt te steunen, staat de RvC lijnrecht tegenover de nieuwe algemeen directeur. Het oordeel van de AFM laat nog wel even op zich wachten. “De zaak zal normaal gesproken geen prioriteit krijgen. Het is ook niet zo dat je ze kunt bellen om een kwestie zoals deze met spoed te behandelen: de AFM opereert onafhankelijk en autonoom.”

“Kenners vermoeden dat het gerust een half jaar kan duren voordat er een oordeel is over Kroes”, valt er te lezen in het AD. Zelfs als het oordeel in het voordeel van Kroes uitvalt, blijft de relatie tussen de directeur en Ajax verstoord. Een ‘lange juridische en bestuurlijke strijd’ is onvermijdelijk, denkt het AD. Ook de rol van Michael van Praag komt aan bod.

“Ook in dat kader valt niet uit te sluiten dat de druk op Van Praag zal worden opgevoerd om de schorsing van Kroes alsnog terug te draaien, desnoods via de media of juist in de achterkamertjes. Of dat enig effect zal hebben, is de vraag, maar ook Van Praag is allang niet meer onaantastbaar in deze chaos.”

