Perez baart opzien bij Van Gangelen met opmerking over Feyenoord en Ajax: 'Dat klinkt ook best gek, maar...'

Kenneth Perez heeft zondagavond in het programma Dit was het Weekend voor nogal wat verbazing gezorgd door te betwijfelen of het huidige Feyenoord individueel ‘veel beter’ is dan Ajax. De formatie van coach Arne Slot stuurde de rivaal uit Amsterdam een paar uur eerder met een historische 6-0 nederlaag terug de bus in. Volgens Perez zit het verschil tussen de huidige nummers twee en zes van de Eredivisie ‘m vooral in de persoon die bij de clubs voor de groep staat.

Feyenoord was in de eerste Klassieker van dit seizoen al met duidelijke cijfers (0-4) te sterk voor Ajax en liet zondagmiddag in de eigen Kuip al helemaal niets heel van de rivaal. De Rotterdammers zegevierden met 6-0 en waren daarmee nog mild, want de score had makkelijker nóg een stuk hoger kunnen oplopen. Perez is er desondanks niet van overtuigd dat dit Feyenoord individueel veel beter is dan Ajax. “Individueel… Ik weet niet zo één, twee, drie of dit Feyenoord veel beter is dan Ajax”, zo klonk het bij ESPN.

De uitspraak van Perez leidde tot verbazing bij Jan Joost van Gangelen, die stelde dat dat ‘best gek’ klinkt na de twee laatste onderlinge ontmoetingen en zeker de wedstrijd in Rotterdam. “Dat klinkt ook best gek, maar draai die twee trainers om vanaf het begin en ik denk dat je een heel ander verhaal hebt. Een trainer is zó ongelooflijk belangrijk geworden voor Eredivisieteams, omdat ze héél jong zijn en nog van alles moeten leren. De standaarden moeten nog neergezet worden. Dat is denk ik ook de grootste opdracht voor Ajax volgend jaar. Het gaat om: wie gaat de trainer worden? Wordt dat echt een bijzondere trainer die de norm heel anders gaat neerzetten bij Ajax en hoe gaat hij de hiërarchie in de kleedkamer bepalen?”

De Deense analist is in elk geval helder over John van ’t Schip. “Ja”, reageert hij stellig op de vraag van Van Gangelen of hij van mening is dat Van ’t Schip helemaal niet ‘voldoet’. “Het is heel lullig om nu te zeggen, maar dat is zo. Hij heeft nul teweeg gebracht, in positieve zin. Hij heeft het niet kunnen omdraaien. Ik zeg niet dat hij een dramatische trainer is, maar deze opdracht is gewoon te groot geweest voor hem. Deze opdracht was alleen voor de aller, aller, aller bijzonderste trainers. En dat is hij niet.”

