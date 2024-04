Perez is dag na vernedering lovend over ‘buitengewoon knappe prestatie’ van Ajax-speler

Ajax werd zondag met liefst 6-0 afgedroogd in de Klassieker tegen Feyenoord. Eén speler van de Amsterdammers mag een dag later toch een gigantisch compliment in ontvangst nemen van Kenneth Perez: .

Brobbey zat zondag zelf negentig minuten op de bank, nadat hij nog niet helemaal was hersteld van een kuitblessure. Perez vindt het knap dat de 22-jarige aanvaller zich als één van de weinige spelers dit seizoen weet te onttrekken aan de sportieve malaise bij Ajax. “Er is een aantal spelers van Ajax dat voldoet, maar ondersneeuwt in de malaise”, leidt de Deense analist zijn verhaal maandagavond in bij ESPN.

“Individueel zijn het prima spelers, maar je kunt je niet onttrekken aan deze malaise. Zet een aantal van de Feyenoord-spelers die we nu zo roemen in zo’n dolend elftal, en dan vinden we ze allemaal ook niet meer zo geweldig”, vervolgt Perez. “Het is echt lastig om je daaraan te onttrekken.”

“Daarom vind ik de prestatie van Brobbey dit seizoen buitengewoon knap. Het lukt hem om in zo’n dolend elftal toch te excelleren. Hij heeft negentien doelpunten gemaakt, dacht ik. Dat is een zeer knappe prestatie”, vindt de oud-middenvelder. Brobbey wist dit seizoen in 38 officiële wedstrijden voor Ajax 20 doelpunten te maken en 8 assists te geven. In de Eredivisie staat de teller na 25 duels op 16 treffers en 7 assists.

