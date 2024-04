Kenneth Taylor heeft 'een van de donkerste dagen uit zijn leven' moeten verwerken

heeft na een mentaal zwaar moment de knop omgezet en won vandaag met Ajax van FC Twente (2-1). Na een dramatisch verlopen Klassieker in Rotterdam (6-0), wilde de middenvelder van Ajax terugslaan.

Taylor had op zondag 7 april een zware dag, toen Ajax met 6-0 van Feyenoord verloor. Tegen FC Twente haalden de Amsterdammers een stuk hoger niveau en werd een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om de vijfde plek. “Dat was een van de donkerste dagen van mijn leven, vorige week. We wilden een reactie geven. De eerste helft (tegen FC Twente, red.) ging ook niet heel goed, maar de tweede helft was een stuk beter.”

Ajax bevindt zich niet alleen in een sportieve, maar ook in een bestuurlijke crisis. Zondag werd de soap nog een voortgezet met het vertrek van drie leden van de raad van commissarissen. “Het is een lastige tijd voor iedereen bij de club, ook voor ons als spelers. We kunnen negatief gaan doen, maar dat heeft geen zin. Ik probeer positief te zijn en te coachen.”

Volgend weekend speelt aartsrivaal Feyenoord de bekerfinale tegen NEC, waarbij Ajax moet hopen op winst van de formatie van Arne Slot. Als Feyenoord wint, levert de vijfde plaats Europees voetbal op, waardoor Ajax mogelijk niet in de play-offs hoeft te spelen. Voor het begin van deze speelronde stond de ploeg van John van ’t Schip echter zesde, maar de vijfde plek is nog binnen handbereik. Taylor moet dus volgende week juichen voor Feyenoord. “Dat is wel gek, een rare situatie. Maar wij hopen Europees voetbal te halen: dat is belangrijk voor ons.”

