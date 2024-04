Kieft zeer hard voor Eredivisie-ster: 'Dat is echt schrikbarend slecht'

is bezig aan een bijzondere matige tweede seizoenshelft, zeker als je het vergelijkt met zijn doelpuntenmoyenne van de eerste helft van het seizoen. Wim Kieft noemt de huidige vorm van de spits van Feyenoord ‘schrikbarend slecht’.

"Ik vind het goed dat hij (Arne Slot, red.) hem laat staan", zegt Dick Advocaat tijdens Veronica Offside. Wilfred Genee wil vervolgens weten hoelang de Mexicaan nog de voorkeur kan blijven krijgen boven de spits die steeds op de bank moet plaatsnemen, Ayase Ueda. "Dat is een goede, maar als je minder vertrouwen hebt in die andere spits, dan laat je hem staan." Dat Ueda het volgens de statistieken beter doet dan zijn concurrent, maakt voor de bondscoach van Curaçao niks uit. “Gevoel is het belangrijkste. Samen met wat je ogen je vertellen.”

Ueda schiet per 90 minuten vaker op doel, heeft minder minuten nodig voor een doelpunt, creëert flink meer kansen en heeft ook veel meer balcontacten in de zestien dan Giménez. Kieft vindt echter, net als Advocaat, dat de statistieken niet alleszeggend zijn. "Dat is allemaal leuk en aardig, maar ik zie maar één ding: drie goals (voor Giménez, red.) en één goal (voor Ueda, red.). Drie doelpunten in elf wedstrijden, dat is schrikbarend weinig. Zeker als je in een elftal speelt dat zo aanvallend en goed speelt. Dat je als spits in elf wedstrijden drie goals maakt... dat is echt schrikbarend slecht."

De diepste aanvaller van Feyenoord staat nog steeds hoog op de topscorerslijst van de Eredivisie. Daarin zijn Vangelis Pavlidis (AZ) en Luuk de Jong (PSV) de leiders met 26 doelpunten, Giménez staat op 21. Bovendien kreeg de spits van PSV vier strafschoppen meer dan de Mexicaan. Het probleem is echter dat Giménez 18 van zijn 21 doelpunten voor de winterstop maakte, of te wel 85% van zijn totale productie. De spitsen van AZ en PSV maken de laatste weken juist wel doelpunten.

