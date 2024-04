Klare taal bij ESPN: ‘We hebben gewoon weinig teringlijers in de groep, dat was vorig jaar wel anders!’

denkt dat Excelsior ‘te weinig teringlijers in de ploeg heeft rondlopen’, zo vertelt de invaller na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle (2-1 nederlaag) voor de interviewcamera’s van ESPN. Door de nederlaag op bezoek bij de directe concurrent hebben de Kralingers een forse dreun gekregen in de strijd tegen degradatie.

Excelsior bezet momenteel de zestiende plaats in de Eredivisie. Die rangschikking betekent nacompetitievoetbal aan het einde van het seizoen. Ook in Zwolle kon de ploeg van Marinus Dijkhuizen geen potten breken. In de nabeschouwing ging het met name over de mentaliteit van de Rotterdamse club.

Volgens analisten en spelers ontbrak het ‘echte’ geloof bij Excelsior. El Yaakoubi laat zich hierover uit. “Misschien is dat inderdaad een groot probleem. In de zin dat we gewoon weinig teringlijers in de groep hebben. Die hebben we vorig jaar denk ik wat meer gehad”, ligt de verdediger toe. “Al spelen blessures natuurlijk ook mee.”

“Het gaat uiteindelijk om een stukje mentaliteit. Als je dat niet hebt vanaf moment één, kun je van alles proberen, maar levert het uiteindelijk niets op”, gaat El Yaakoubi verder. Excelsior heeft 22 punten, twee minder dan RKC, dat nog één wedstrijd tegoed heeft.

