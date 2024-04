Kraay junior confronteert Van ’t Schip: ‘Ik hoop niet dat je mij een draai om de oren geeft...’

John van ’t Schip staat na afloop van de afstraffing van Ajax tegen Feyenoord (6-0) aangeslagen voor de camera van ESPN. De trainer van Ajax concludeert dat zijn ploeg op alle fronten tekortkwam tegen de aartsrivaal

“Dit was natuurlijk zwaar slecht. Ik kan niet eens zeggen teleurstellend: het was gewoon slecht. Op alle fronten waren we vanaf de eerste minuut de mindere: fysiek, aan de bal, qua intensiteit. We zijn niet in de wedstrijd geweest. Dit is een klap die we met zijn alle moeten gaan verwerken”, reageert Van ’t Schip in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior.

Kraay junior stelt vervolgens een pikante vraag aan Van ’t Schip: “Ik hoop niet dat je mij een draai om de oren geeft, maar ik is dit een beetje de afspiegeling van het kwaliteitsverschil tussen Feyenoord en Ajax? Of overdrijf ik nu?”

“Vandaag zie je gewoon dat we op alle fronten worden afgetroefd”, reageert Van ’t Schip op de vraag van Kraay junior. “Qua Fysiek, qua snelheid, in de duels. Bij vier goals gingen er persoonlijke fouten van ons aan voor af, maar dat is ook de druk die Feyenoord gaf waardoor we die fouten maakten. Maar we zijn geen moment in de wedstrijd geweest.”

Kraay junior vraagt Van ’t Schip tot slot of hij zijn spelers ‘heeft aangepakt’ in de kleedkamer, nadat Ajax halverwege al tegen een 3-0 achterstaan aan keek. “Natuurlijk. In de rust hebben we er zeker over gesproken. We hebben gezegd dat ze moesten durven voetballen. Maar vandaag was het mannen tegen jongens. Of tegen pupillen. Of dit beschamend was? Het was meer dan beschamend. Maar nogmaals, dat geldt voor iedereen: spelers en staf”, aldus Van ’t Schip.

