'Kroes kan mogelijk alsnog terugkeren bij Ajax, maar dan in een andere functie'

Alex Kroes kan mogelijk in de toekomst bij Ajax een functie gaan bekleden als technisch directeur. De geschorste algemeen directeur lijkt niet in zijn huidige functie in Amsterdam te kunnen terugkeren, maar bestuursleden van de club zien de Utrechtenaar graag alsnog voor Ajax werken.

Mike Verweij wordt tijdens de podcast Kick-off gevraagd of we deze week nog nieuws omtrent Alex Kroes kunnen verwachten. “Ja, dat kan wel. Alle leden hebben een brief ontvangen van Christian Visser, een van de bestuursleden en een jurist. Wat je nu toch steeds meer hoort is dat ze Ajax Kroes graag terug willen. Hij is heel populair op de Toekomst, omdat hij al 25 jaar lid is daar en nog steeds in het vijfde elftal voetbalt. Desnoods, en daar wordt wel een beetje op aangestuurd, in een andere functie. Dan moet je misschien aan het technisch directeurschap denken, waarbij iemand anders algemeen directeur zou moeten worden, al dan niet ad interim."

Verweij denkt ook dat sponsoren hiermee akkoord zouden kunnen gaan. "Als je dat doet, niet als statutair maar als titulair directeur, dan heb je een goed verhaal naar al je stakeholders, met de sponsoren voorop. Want ik denk niet dat veel sponsoren het goed zullen vinden als hij alsnog algemeen directeur wordt, alsof er niks gebeurd is. Er is natuurlijk wel iets gebeurd; hij is oliedom geweest." Valentijn Driessen gelooft ook niet dat Kroes nog terug kan keren als algemeen directeur bij Ajax. "Door de uitspraken van Michael van Praag lijkt een terugkeer van Kroes als algemeen directeur mij echt een gepasseerd station. Ik denk dat Van Praag bereid is de strijd aan te gaan tijdens een aandeelhoudersvergadering. Die gaat zijn poot niet terugtrekken, echt niet. Ze zijn zo uitgesproken geweest, dan ben je echt ongeloofwaardig als Raad van Commissarissen."

De betreffende aandeelhoudersvergadering is momenteel nog niet gepland. Verweij vertelt dat die nog even op zich kan laten wachten. “Dat duurt minimaal nog zes weken, tweeënveertig dagen." Driessen denkt dat de situatie in de tussentijd al flink veranderd kan zijn. "In die periode kan de RvC natuurlijk zo een directeur aanstellen. Daar heeft de bestuursraad helemaal niets over te vertellen." Ook het verdict van de Autoriteit Financiële Markten kan nog een rol gaan spelen volgens Verweij. "Als in de tussentijd blijkt dat de AFM het helemaal niet spannend vindt wat Kroes heeft gedaan, dan kan er natuurlijk ook weer een hele andere situatie ontstaan." Volgens Pim Sedee is de kans op een ferme uitspraak van de AFM jegens Kroes onwaarschijnlijk, aangezien er andere regels gelden voor voetbalclubs dan grote bedrijven zoals multinationals. Dit vindt Driessen belachelijk. “Dat zou natuurlijk niet zo moeten zijn. Je moet je gewoon aan de regels houden."

Driessen heeft ook nog nieuws te melden, waar Kroes mogelijk voordeel uit kan halen. “Ik hoor dat Kroes aandelen heeft gekocht voordat hij van Ajax bevestiging had gekregen dat hij algemeen directeur zou worden. Dat zou eventueel een geitenpaadje kunnen zijn, ook voor de AFM, door te stellen dat de RvC iets te vroeg is geweest.”

