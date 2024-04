Kwakman stomverbaasd door Vitesse-directie: 'Je komt toch niet helemaal uit een ei'

Vitesse is in crisis, niet alleen sportief, maar ook financieel. De directie van de club reageerde recentelijk dat zij de spelende problemen bij Vitesse niet goed kenden, iets wat Kees Kwakman niet kan begrijpen.

Het nog maar de vraag hoe de toekomst van de Arnhemse club eruitziet, merkt ook Mario Been op tijdens de Eretribune. “De licentie is daar natuurlijk in het geding. Dat wist Sturing niet eens. Als coach ben je natuurlijk meer bezig met het sportieve gedeelte. Maar het is wel triest dat een club met zo’n historie, dat het daar zo mee gesteld is. Sportief is het ook dramatisch, ze hebben volgens mij vijf spitsen gebruikt die nul goals hebben gemaakt.”

Kwakman gelooft niet echt dat de Vitesse-directie niet wist dat het zo slecht met de club ging. “Je komt niet helemaal uit een ei, toch? De mensen die bij Vitesse werken, die hadden toch wel in de gaten dat het twee voor twaalf was. Als ze het een beetje hadden gevolgd… Een degradatie is ook dramatisch voor een club, maar kan ook nog wel goed uitpakken.”

Aanvaller Anis Hadj Moussa vertrekt komende zomer naar Feyenoord en was recentelijk veel met zijn transfer bezig. De Algerijn-Frans voetballer meldde zich deze week ziek, maar trainer Edward Sturing is ook niet te spreken over zijn defensieve inzet. Been zou de aanvaller echter altijd opstellen. “Als hij wat minder arbeid levert zonder bal, moet je dat maar op de koop toe nemen als hij in staat is het verschil te maken. In deze fase heb je dit soort creativiteit nodig.”

