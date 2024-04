'Liverpool concretiseert plannen: eerste gesprek met Slot geweest, tweede op komst'

Liverpool heeft contact gehad met Arne Slot voor de huidige trainersvacature. Een gesprek heeft al plaatsgevonden, een tweede is op komst, zo melden verschillende media.

Volgens The Times en transferexpert Fabrizio Romano is er al contact geweest tussen beide partijen en staat een tweede gesprek gepland. Slot werd enkele dagen geleden uitgeroepen tot topfavoriet bij de Engelse topclub om het over te nemen van Jürgen Klopp, maar toen speelde er nog niets concreets. Nu is het duidelijk dat Liverpool geïnteresseerd is in de diensten van de huidige coach van Feyenoord.

The Times meldt dat Liverpool naar verluidt iets minder dan 10 miljoen euro aan Feyenoord over zou maken om Slot over te nemen. De Nederlandse trainer heeft een contract in Rotterdam tot 2026 en daarin staat geen afkoopclausule vermeld. Vooral Michael Edwards, chief executive of football bij Liverpool, zou zeer gecharmeerd zijn van de 45-jarige coach.

Eerder stond Xabi Alonso op het lijstje van The Reds, maar hij besloot langer bij de nieuwe kampioen van Duitsland, Bayer Leverkusen, te blijven. Ook Rúben Amorim, coach van Sporting Lissabon, werd genoemd, maar hij lijkt momenteel tweede keus te zijn achter Slot. De coach van Feyenoord wekte vorig jaar al interesse bij Chelsea, Tottenham Hotspur en Leeds, maar besloot bij Feyenoord te blijven.

