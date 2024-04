Fans van Europese grootmacht geschokt: Arne Slot plotseling gebombardeerd tot topfavoriet

Arne Slot is maandag door de Engelse bookmakers gebombardeerd tot de absolute topfavoriet voor het trainerschap van Liverpool. De huidige coach van Feyenoord zou in beeld zijn als opvolger van Jürgen Klopp.

Klopp is bezig aan zijn laatste weken bij Liverpool en gaat de Engelse grootmacht na dit seizoen verlaten. Xabi Alonso leek de gedoodverfde favoriet om de Duitser op te gaan volgen, maar de Spaanse oefenmeester heeft inmiddels aangegeven Bayer Leverkusen trouw te blijven. Ook Rúben Amorim van Sporting Portugal is naar verluidt een kandidaat, maar volgens de Engelse wedkantoren is Slot op dit moment toch echt de grootste kanshebber.

Engelse media lichten maandag uit dat een aanstelling van Slot bij Liverpool momenteel de laagste winst zou opleveren voor gokkers: ‘slechts’ viermaal de inzet. Zij baseren zich op OddsChecker, dat de quoteringen van verschillende Engelse gokkantoren in kaart brengt. Roberto De Zerbi van Brighton & Hove Albion is een andere belangrijkere kandidaat volgens de bookmakers.

Het nieuws dat Slot nu volgens de Engelse bookmakers de absolute topfavoriet voor het trainerschap van Liverpool is, wordt op X gedeeld door het account LFC Transfer Room, met meer dan 320.000 volgers één van de grootste fanaccounts van the Reds. Opvallend is dat supporters van Liverpool onder het bericht van LFC Transfer Room overwegend verbaasd reageren op de berichtgeving.

🚨🇳🇱 | MANAGERIAL UPDATE



Fayenoord's Arne Slot is now the bookies favourite to take over from Jürgen Klopp at Liverpool. 💥🔥 pic.twitter.com/Hvfov5y73a — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) April 22, 2024

