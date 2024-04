Oranje-kandidaat speelt zich voor ruim 81.000 supporters in de kijker: ‘Speler met een groot hart’

Maarten Wijffels denkt dat na dinsdagavond een goede kans heeft om door Ronald Koeman geselecteerd te worden voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De huurling van Borussia Dortmund maakt sinds zijn verhuizing naar Duitsland een sterke ontwikkeling door en liet zich dinsdag nog van zijn beste kant zien in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (4-2 zege). Wijffels sluit niet uit dat Maatsen zelfs als basisspeler meegaat naar het EK.

Het reguliere seizoen is nog afgelopen en de start van het EK laat nog wel even op zich wachten, maar de eerste domper voor Oranje en Koeman richting het eindtoernooi was begin deze maand al een feit. Quilindschy Hartman raakte in de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht ernstig geblesseerd aan zijn knie en komt daardoor mogelijk het hele kalenderjaar niet meer in actie. Koeman verving Hartman tijdens de afgelopen interlandperiode door Nathan Aké en Daley Blind. De bondscoach heeft met Maatsen nóg een optie voor de linksbackpositie.

De 22-jarige Maatsen debuteerde weliswaar nog niet in het Nederlands elftal, maar Wijffels denkt desondanks dat hij een goede kans maakt om geselecteerd te worden voor het EK. “Verdedigend is hij nog niet betrouwbaar, maar hij is ook nog hartstikke jong en zal nog heel veel leren. Maar aanvallend… In de blessuretijd ging hij er nog een keertje overheen aan de linkerkant”, spreekt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad zijn bewondering uit over Maatsen. “Het is een speler met een groot hart. Toch ook wel technisch vaardig, hij kan offensief meedoen.”

Wijffels moest door het sterke optreden van Maatsen tijdens het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en Atlético Madrid terugdenken aan een discussie die hij op X voerde met onder meer Feyenoord-supporters. Wijffels stelde, naar eigen zeggen ongeveer een jaar geleden, dat Maatsen zomaar eens de linksback van het Nederlands elftal zou kunnen worden. Dat werd door Feyenoord-fans bestempeld als ‘onzin’, want in hun ogen was Hartman dé belangrijkste kandidaat voor die positie. “Maar die Maatsen doet het toch maar wel, op dit podium staan in Europa. Ik ben benieuwd of Koeman Maatsen meeneemt. Het hoeft niet eens direct voor de basis te zijn, maar als je toch iemand aan die linkerkant hebt met de drive naar voren en die ook een doelpunt kan maken… Na vanavond (dinsdag, red.) is de kans groter dat Koeman hem erbij neemt”, zo klinkt het.

