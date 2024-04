Man United houdt Liverpool in bedwang en helpt Arsenal in de titelstrijd

Manchester United en Liverpool hebben zondagmiddag in de Northwest Derby gelijkgespeeld. In de altijd beladen wedstrijd tussen de twee aartsrivalen hadden beide teams kansen om te winnen maar bleven ze uiteindelijk steken op een 2-2 gelijkspel. Bruno Fernandes zorgde voor het hoogtepunt van de middag door een bal vanuit de middencirkel in het doel te schieten. United leek op een overwinning af te stevenen, maar een onnodige overtreding in het strafschopgebied zorgde ervoor dat Liverpool vanaf elf meter nog op gelijke hoogte kwam.

Bij Manchester United startte Antony na zijn wonderschone assist van afgelopen donderdag tegen Chelsea op de bank. Marcus Rashford, tegen Chelsea nog bankzitter, begon weer in de basis. Bij Liverpool stond van de drie Nederlanders alleen aanvoerder Virgil van Dijk aan de aftrap. Cody Gakpo en Ryan Gravenberch werden door Jürgen Klopp op de reservebank geposteerd.

De derby begon in een razend tempo met een sterk United in de beginfase. Toch was het Liverpool dat op voorsprong kwam. In de 23e minuut kopte Darwin Núñez een corner van Alexis Mac Allister door naar Luis Díaz. Die stond helemaal vrij in het vijfmetergebied en kon de bal makkelijk achter André Onana werken: 0-1. In het restant van de eerste helft kreeg Liverpool meerdere kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar slaagde daar niet in. Omdat United tot geen enkele doelpoging kwam in de eerste helft was 0-1 de ruststand.

Na rust was het bij de eerste de beste doelpoging van United meteen raak. Jarrel Quansah speelde de bal breed richting Van Dijk, maar de bal belandde in plaats daarvan voor de voeten van Fernandes. Die twijfelde niet en schoot de bal vanuit de middencirkel over keeper Caoimhín Kelleher heen: 1-1. In de 67e minuut kwam United zelfs op voorsprong. Aaron Wan-Bissaka speelde de bal in het strafschopgebied kort op Kobbie Mainoo. De jongeling draaide kort en schoot de bal toen prachtig met rechts in de verre kruising, Kelleher kansloos latend: 2-1.

In de 83e minuut kreeg Liverpool een penalty nadat Wan-Bissaka met een oliedomme sliding Harvey Elliot neerhaalde in het strafschopgebied. Mohamed Salah nam plaats achter de bal en stuurde Onana naar de verkeerde hoek: 2-2. Daarna gingen beide teams op zoek naar de overwinning, maar vonden die niet. Díaz was het dichtst bij de winnende treffer, maar zijn inzet van zes meter ging over het doel van Onana. Zo wordt de titelstrijd in Engeland nog spannender, met drie teams die elkaar nauwelijks ontlopen. United kan Champions League-voetbal vergeten nu de achterstand op nummer vier Aston Villa is gestegen naar elf punten. Arsenal is, op basis van het doelsaldo, de nieuwe koploper van Engeland.