Manchester United lijkt kansloos om volgend seizoen nog mee te doen in de Champions League. Aan de Engelse zuidkust speelde Manchester United, van coach Erik ten Hag, gelijk tegen het AFC Bournemouth van Justin Kluivert. Met geluk pakte United nog een puntje tegen Bournemouth (2-2), wat simpelweg gewoon beter was in de Premier League-wedstrijd.

Dominic Solanke, die nog zeven goals maakte voor Vitesse in 25 wedstrijden, zette The Cherries op een 1-0 voorsprong. Portugees Bruno Fernandes was er als de kippen bij om orde op zaken te stellen in het Vitality Stadium. Toen was daar Kluivert, die de bal langs Manchester United-doelman André Onana schoot: 2-1.

In de 66ste minuut van de wedstrijd was het aan Manchester United om antwoord te geven op de voorsprong van Bournemouth. De ploeg uit het noorden van Engeland kreeg een penalty, en diezelfde Fernandes ging achter de bal staan om het buitenkansje vanaf elf meter te verzilveren. De ploeg van Ten Hag kwam met de schrik vrij aan het einde van de wedstrijd.

Er was even sprake van dat Bournemouth nog een penalty kreeg in de 95ste , sterker nog, deze werd toegekend, maar er werd toch geconcludeerd dat deze overtreding buiten het zestienmetergebied is gemaakt, dus het werd een vrije trap voor Bournemouth. Al met al komt Manchester United zeer goed weg met het resultaat van één punt in Bournemouth.

De Busby Babes staan op vijftig punten dit Premier League-seizoen. Het gat naar een Champions League-plek is liefst tien punten. Hiermee lijkt het zeker dat Manchester United niet meedoet aan het miljarden bal volgend seizoen. Er staan nog zes wedstrijden voor de club op het programma, dus tien punten lijkt teveelgevraagd.

