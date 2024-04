Vink is genadeloos na Feyenoord - Ajax: 'Langzaam, alles vanuit stilstand, sokjes naar beneden'

Marciano Vink is niet te spreken over de recente optredens van . De jonge verdediger brak in het afgelopen seizoen door bij Ajax en droeg in de huidige jaargang zelfs al een aantal keer de aanvoerdersband, maar heeft het inmiddels al weken heel lastig achterin. Hato ging ook zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord opzichtig in de fout, waarmee hij de 2-0 van Yankuba Minteh inleidde. Vink vindt het allemaal veel te makkelijk ogen bij Hato.

“We hebben hem heel erg bewierookt in het begin. Jonge jongen, deed het ontzettend goed. Maar er is de laatste maanden echt een attitude, een houding en ook met name heel veel fouten ingeslopen”, zei Vink zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “Langzaam, alles vanuit stilstand, sokjes naar beneden. Het tapeje om je hand.” Het is het afgelopen jaar heel snel gegaan met én voor Hato. De nog altijd pas 18-jarige verdediger debuteerde in november zelfs in het Nederlands elftal. Vink is juist om die reden van mening dat (veel) meer mag worden verwacht van Hato dan hij inmiddels al weken, zo niet maanden laat zien.

“Je bent op een gegeven moment international, je hebt een wedstrijd voor het Nederlands elftal mogen spelen. Je staat basis, je bent aanvoerder bij Ajax. Dan vind ik dat je op een gegeven moment ook zo beoordeeld moet worden”, zo stelt Vink. “En dan kan het niet zo zijn dat jij in dit soort wedstrijden eigenlijk niet thuis geeft.” Vink ziet een groot verschil ten opzichte van de eerste maanden van het seizoen. De analist haalt onder meer het doelpunt van Hato in de thuiswedstrijd tegen Vitesse aan. De verdediger zette toen zelf de aanval op en tikte uiteindelijk binnen. Dat ziet Vink de Ajacied inmiddels niet meer doen. “Het is aannemen, stilstaan, kijken. Ik kan hetzelfde zeggen over Kaplan. Er zit een bepaalde gemakzucht in het spel.”

Jan Joost van Gangelen vraagt aan Vink of hij denkt dat het een kwestie van onzekerheid is, maar de voormalig profvoetballer denkt dat Hato zichzelf misschien wel te hoog inschat. “We vergeten, en misschien doe ik dat nu ook, dat hij net achttien is. Die fouten die hij maakt in het eerste elftal had hij eigenlijk bij Jong moeten maken. Hij is nou eenmaal door Steijn naar het eerste elftal gehaald. Het ging crescendo, maar er is ook een moment dat je misschien kunt zeggen: even rust. Je hebt alle wedstrijden gespeeld dit seizoen, je bent aanvoerder. Er is ook een moment voor zo’n jonge jongen dat je misschien op de bank plaatsneemt. Maar dat is er niet. Ik vind dat dat een beetje tekenend is voor de mogelijkheden en instelling van Ajax.”

