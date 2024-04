Marco van Basten vindt lofzang van Patrick Kluivert over Ajax-speler zwaar overdreven

Patrick Kluivert geeft maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport zeer hoog op over . Marco van Basten vindt de lofzang van Kluivert over de spits van Ajax op zijn beurt zeer overdreven.

“Ik vind hem echt een superspits. Voor Ajax is hij echt een hele goede spits”, zegt Kluivert, zelf van 1994 tot 1997 spits bij Ajax, zeer lovend over Brobbey. “Of ik me een beetje in hem herken? Ik was heel anders dan Brian. Maar ik denk dat hij op dit moment goud waard is voor Ajax.”

“Je hebt gelijk dat hij goud waard is voor Ajax, maar om te zeggen dat hij een superspits is…”, tempert Van Basten de euforie rondom Brobbey. “Als jij kijkt naar wat een spits van Ajax nodig heeft qua techniek, qua balbehandeling en qua samenspel, dan vind ik hem in principe niet zo geweldig zoals jij bijvoorbeeld was of heel veel andere spitsen. We zijn met z’n allen heel blij dat hij voor Ajax speelt, maar als je hem objectief gaat ontleden, dan zou hij eigenlijk nog veel beter moeten zijn. Toch?”

“Ja. Zijn potentie is hoog, heel hoog. Op dit moment laat hij wel dingen zien waarvan ik denk: dat zijn goede dingen. Maar er zijn ook zeker dingen die beter kunnen. Hij moet nog meer een killer zijn voor het doel”, reageert Kluivert, die vindt dat Brobbey bij Ajax onvoldoende wordt geholpen door zijn ploeggenoten. “De spelers om hem kunnen ook meer in functie naar hem toe spelen. Ik vind dat hij nog te veel zijn eigen kansen moet creëren.”

Van Basten ziet nog een ander euvel bij Brobbey. “Hij laat zichzelf ook veel te makkelijk uit het spel halen door tegenstanders. Hij moet ervoor zorgen dat hij niet elke wedstrijd ruzie heeft met zijn tegenstander. Hij raakt snel geïrriteerd”, vindt de oud-topspits en analist.

