Alex Kroes scoort punten bij Ajax-achterban: ‘Dit had niemand verwacht, extra boost’

Alex Kroes is officieel pas tien dagen werkzaam als algemeen directeur van Ajax, maar lijkt bij een deel van de Amsterdamse achterban nu al weinig fout te kunnen doen. De Utrechter maakte zondagavond als ‘special guest’ zijn opwachting in de theatershow van Kale & Kokkie in DeLaMar en scoort daarmee punten bij de supporters van zijn ‘nieuwe’ club.

Ajax maakte de komst van Kroes in september weliswaar al bekend, maar meldde tegelijkertijd dat hij pas op 15 maart officieel van start zou gaan als algemeen directeur. De voormalig bestuurder van Go Ahead Eagles en AZ zag zijn nieuwe club in de tussentijd zowel binnen als buiten de lijnen worstelen. Technisch directeur Sven Mislintat werd na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op straat gezet, trainer Maurice Steijn trok een paar weken later de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en Ajax vond zich na de 5-2 nederlaag tegen PSV op 29 oktober terug op de laatste plaats in de Eredivisie.

De Amsterdammers stelden John van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer en onder hem werd de weg omhoog ingezet. Ajax leek in de tweede seizoenshelft weer uitzicht te hebben op de derde plaats en daarmee kwalificatie voor de voorronde van de Champions League, maar zakte de afgelopen weken opnieuw een aantal keer door het ijs. De gevallen grootmacht zag niet alleen plaats drie en vier uit het zicht verdwijnen, maar werd ook door Aston Villa op pijnlijke wijze uit de UEFA Conference League geknikkerd. Kroes staat voor de loodzware klus om Ajax er weer bovenop te krijgen, maar trapte onlangs al op de rem door te stellen dat meedoen om de landstitel in het volgende seizoen ‘niet realistisch’ is.

Die uitspraak van Kroes is niet door alle Ajacieden goed ontvangen, maar de nieuwe algemeen directeur heeft zondagavond bij een deel van de achterban toch weer wat punten weten te scoren. “In een uitverkocht DeLaMar staan Kale & Kokkie voor het eerst op de planken. De twee Ajax-analisten van AT5 kregen bij hun theatershow ook een speciale gast: de sinds kort begonnen Ajax-directeur Alex Kroes”, schrijft AT5. “Kale & Kokkie zijn het theater in gegaan omdat ze als duo veertien jaar bestaan, een mijlpaal die voor Ajacieden natuurlijk veel meer als een jubileum voelt dan tien of vijftien jaar. Bij een jubileum horen ook speciale gasten, waaronder dus Ajax-directeur Kroes”, zo klinkt het.

Kroes ging met de analisten in gesprek over zijn Ajax-jeugd én zijn nieuwe rol. “Veel Ajax-supporters zien hem als de redder van de club, maar Kroes vindt dat niet. Ook ging het nog over een oude bekende: het oude Ajax-logo. De nieuwe directeur is daar fan van”, zo leest het. De aanwezigen waren in elk geval blij met de opwachting van Kroes. “Ontzettend genoten van de Kale en Kokkie theatershow, maar dat Alex Kroes als special guest kwam binnenlopen was onverwacht en gaf de avond echt een extra boost”, zo schrijft iemand op X. “Ik dacht dat ik alles wel gezien had dit seizoen. Maar om Alex Kroes naast Kale & Kokkie te zien in een liveshow is toch weer een dingetje weer een hoogtepuntje”, schrijft een ander.

