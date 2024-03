Ajax-supporters ontvangen pal na aanstelling pijnlijke boodschap van Alex Kroes

Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van Ajax, vindt niet realistisch dat de Amsterdammers volgend seizoen meedoen om de landstitel. Dat geeft de oud-bestuurder van Go Ahead Eagles, die ook verantwoordelijk zal zijn voor het transferbeleid van Ajax, aan in een interview met Ziggo.

In gesprek met de hoofdsponsor van Ajax tempert Kroes de verwachtingen van de Ajax-supporters, al wil de algemeen directeur wel degelijk snel gaan presteren met de huidige nummer vijf van de Eredivisie: "Ik heb voor drie jaar een contract getekend en ik wil echt in mijn periode meestrijden om de titel", begint Kroes. "Alleen is dat volgend jaar? Ik zou dat geweldig vinden. Is dat realistisch? Waarschijnlijk niet”, verwacht de algemeen directeur van Ajax.

Kroes vervolgt: "Ik ben super ambitieus, want dit voelt natuurlijk heel slecht om die club en mijn club zo te zien. Maar het zal niet in één zomer zomaar even geregeld zijn", is de beleidsbepaler van de Amsterdammers duidelijk. "Maar we gaan wel met z’n allen keihard werken om dat voor elkaar te krijgen.”

De geboren Utrechter tempert met zijn uitspraken de verwachtingen van het Ajax-publiek alvast ietwat voor volgend seizoen. Dit jaar hebben de Amsterdammers een slecht jaar in de Eredivisie, maar volgens Kroes is het niet realistisch dat volgend seizoen alle problemen verholpen zijn. Er zullen herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA.