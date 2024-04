Matthijs de Ligt nog altijd gretig: 'Met Ajax was het natuurlijk helemaal hosanna'

Voor is het wel even een verschil of hij met Ajax of met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League staat, zo legt hij uit. Voor de centrale verdediger uit Nederlands liggen de verwachtingen met Bayern München hoger dan destijds met Ajax in het miljardenbal. Op woensdagavond staat Bayern – Arsenal op het programma. De heenwedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

“Toen we met Ajax in de kwartfinales van de Champions League stonden, was het natuurlijk helemaal hosanna. Nu bij Bayern München is het eigenlijk een soort van must. Dat zegt wel iets over het niveau waarop ik nu acteer, Bayern hoort gewoon bij de beste teams van de wereld”, vertelt de oud-Ajacied tegenover de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Normaal gesproken wordt Bayern elk seizoen kampioen, maar ondanks dat het seizoen nog niet afgelopen is, heeft de club uit Beieren nu al in het duister getast. “We willen en moeten altijd kampioen worden. Als je tweede wordt, is dat niet goed. Ik moet Leverkusen ook complimenten geven, die maken natuurlijk een absurd seizoen door, ze hebben nog niet één wedstrijd verloren. Maar wij hadden wel echt beter kunnen spelen dit jaar.”

De verdediger staat steevast in de basis van coach Thomas Tuchel. “Vanaf de winter speel ik weer en voel ik me goed. En ja, uiteindelijk is een speler altijd zo goed als de prestaties van het team. Als het team loopt, dan wordt gezegd dat een speler in vorm is. En als het niet loopt, dan wordt al gauw het predicaat gegeven dat het niet goed gaat.”

Tot slot blikt De Ligt nog vooruit op het aanstaande duel tegen Arsenal. De heenwedstrijd in het Emirates Stadium werd 2-2, maar thuis in de Allianz Arena hoopt Bayern de Londenaren te verschalken. “Zo'n tweede wedstrijd is gewoon altijd lastig, we zullen moeten vlammen. Maar de eerste wedstrijd was in ieder geval prima voor ons, 2-2 uit is geen slecht resultaat. Het geeft zeker goede moed.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Taylor: 'Daar wil ik liever niet op ingaan, als u dat begrijpt. Dankuwel'

Kenneth Taylor ging een onderwerp uit de weg op de persconferentie na Ajax - FC Twente.